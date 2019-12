Nyugati országok seregeivel verné vissza Haftar offenzíváját a líbiai egységkormány

Tirol tartományban a közlekedők áprilisig hétvégén napközben nem térhetnek le az autópályákról.

Közúti forgalmi korlátozást vezettek be szombattól az ausztriai Tirol tartományban a síszezon idejére, és ez bosszúságot okoz nemcsak sok osztrák, de német és olasz autósnak is – jelentette a dpa hírügynökség. Az autósok áprilisig hétvégén napközben nem térhetnek le az autópályákról. Abból a célból sem térhetnek le valamely alsóbb rendű útra, hogy kikerüljék az esetleges torlódást. Letérni csak célforgalomban szabad, ha valaki az otthonához, szállodájához, munkahelyéhez akar így eljutni, vagy árut szállítani. A tiroli tartományi kormány már vezetett be hasonló forgalomkorlátozást a nyári idegenforgalmi csúcs idején, június és szeptember között. A rendőrség érvényt is szerzett a korlátozásnak, több ezer gépjárművet küldtek vissza az autópályákra. Miután Tirol Németország és Olaszország közé ékelődik, és a tartományon keresztül vezet az egyik legfőbb európai tranzitútvonal észak-déli irányban, az intézkedés bosszúságot okoz sok német és olasz autósnak is amiatt, hogy az autópályákon rendszeresek a dugók. Az osztrák parlament megpróbált enyhíteni a helyzeten azzal, hogy novemberben, sok autópálya-szakaszon ideiglenesen ingyenessé tette az autózást.