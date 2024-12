Vasárnap terrorveszély, hét közben terrorvád

Fokozott terrorveszélyre hivatkozva az év végi ünnepek idején, sőt még a jövő év elején is arra kéri a külföldre utazó magyarokat Szijjártó Péter, hogy regisztráljanak a célország magyar konzulátusán és adják meg a várost is, ahová készülnek. A külügyminiszter azért tartotta fontosnak óvatosságra inteni az utazókat, mert az Egyesült Államok külügyminisztériuma is erre hívta fel az Európába készülő amerikaikat, másrészt az Europol is figyelmeztetést adott ki az Iszlám Állam várható újabb terrorakciói miatt.