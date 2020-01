Harminc évig titkos, miért repültek Las Vegasba, Dubajba a honvédség gépei

Nemzetbiztonsági érdek, hogy ne tudjuk, mit keresett egy katonai Airbus Spanyolország egyik legfelkapottabb üdülőhelyén.

Mikor, hol és milyen célból jártak 2019-ben a Magyar Honvédség 604 és 605 lajstromjelű Airbus-ai, valamint 606 és 607-számú Dassault Falcon típusú repülői – kérdezte Benkő Tibor honvédelmi minisztert az MSZP-s Harangozó Tamás, aki arról is érdeklődött , hogy ki fizette az esetleges magáncélú repüléseket. Harangozó az Átlátszó cikke nyomán küldött kérdéseket, melyből megtudhattuk , hogy a honvédség négy repülője olyan felkapott üdülőhelyeken, illetve offshore-paradicsomokban fordult meg tavaly, mint Málta, Abu Dhabi, Dubaj, Las Vegas, Panama vagy a Kanári-szigetek. A repülők egyike ráadásul kétszer is megjelent a felkapott spanyol üdülőhelyen, a borairól híres Alicante-ban –

Azt a már nem tette hozzá Benkő, hogy ő maga is feloldhatná a titkosítást a honvédség parancsnokának kérésére. Hiszen a törvény erre is felhatalmazza „ha az adat megismerése a Honvédség törvényes működési rendjét vagy feladat- és hatáskörének illetéktelen külső befolyástól mentes ellátását, valamint a honvédelmi és a nemzetbiztonsági érdekeket nem veszélyezteti.”

A honvédelemnél azonban jobban szeretik a diszkrét megoldásokat. Mint lapunk is beszámolt róla, titokban vették például az egyik Dassault Falcont – a gépeket pedig darabonként 13 milliárd forintért vásárolhatták. Bár hangsúlyozottan katonai és nem kormányzati repülőkről van szó, a Falconokkal azért szívesen repül Orbán Viktor is, aki a New York Times cikke szerint ilyenkor kanapén heveri ki a tárgyalások fáradalmait. Az Átlátszó szerint valószínű, hogy a Panamába és más egzotikus helyekre utazó gépek több esetben is kikapcsolt transzponderrel repültek, vagyis a repülési adatok nem kerültek be a nyilvánosan elérhető adatbázisokba.