Vádat emeltek Gulyásékkal szemben, felfüggesztett börtönt is érhet az ÁSZ narancsra festése

Egy hónappal az önkormányzat megalakulása után teljesen széthullott a Farkas Flórián-ellenes szövetség.

Bizonyítsuk be, hogy cigány választóink nem hiába adták szavazatukat ránk, ne a széthúzást és káoszt válasszuk – hívta „egy asztalhoz” képviselőtársait Agócs János, az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) elnöke. A Lungo Drom közben Agócs lemondását követeli, nagyüzemben folyik az üzengetés, nehéz feltérképezni, hogy ki van kivel – és ki ellen.Pedig az ORÖ alakuló ülésén , december elején még teljes volt az egyetértés a Farkas Flórián-féle Lungo Drom ellen összefogó három szervezet, a Fiatal Romák Országos Szövetsége (Firosz), a Phralipe és a Roma Polgárjogi Mozgalom (RPM) között. A hármas szövetség nagy többséggel Agócs Jánost, a Firosz politikusát választotta az ORÖ elnökévé. Farkas Flórián közben megüzente, hogy lemond mandátumáról: a Lungo Drom képviselői megszeppenten hallgatták, milyen üdvrivalgás fogadja a bejelentést. Nem egészen két hét múlva azonban már nyoma sem volt az egységnek. Az RPM és Lakatos Oszkár, a Phralipe egyik képviselője közölte, hogy felmondja a Firosszal kötött megállapodást, és semmilyen módon nem kíván együttműködni Agócs Jánossal. Az indoklás szerint az elnökség ténykedésében nem érvényesülnek a demokratikus alapelvek, a Firosz „magánvállalkozásként tekint” az ORÖ-re.Újabban egyik nyílt levél követi a másikat. Dancs Mihály, az RPM vezetője nyitotta a sort, aki pár nappal szilveszter előtt „nyomatékosan” arra kérte az ORÖ elnökét, hogy a „magyarországi cigányság sikeres felzárkózási folyamatának elősegítése, legitim és hiteles politikai megjelenésének megvalósítása érdekében” az új év első hetében kezdjen tárgyalásokat a többi szervezettel. Dancs szerint a magyarországi cigányság politikai érdekeit együttesen, összefogva kell képviselni, nem elfogadható bármelyik szervezet kirekesztése: „nem hagyhatjuk figyelmen kívül romák tízezreinek szavazatát”. Dancs Mihály arra jutott, hogy a kialakult helyzetben az egyetlen lehetőség a nagykoalíciós megállapodás – azaz a Lungo Drom bevonása.Szintén nyílt levélként közzétett reagálásában Agócs János együttgondolkodásra kérte a különféle szervezetekhez tartozó roma politikusokat, „nélkülözve egyes képviselők egyéni motivációit, méltatlan viselkedését”. Mindenki figyelmét felhívta rá, hogy az ORÖ tagjai „nem javadalmazási politikusok, hanem a cigányság jövőjének legfőbb képviselői”. Azok számára, akiknek szándékában áll az egység megteremtése, az ORÖ elnöke javasolta, hozzanak létre egységes frakciót, kezdjék meg a munkát a cigányság és egy új országos önkormányzat felépítése érdekében.„Ha ez komoly, akkor örülünk ennek. Várjuk a részletek, állunk a tárgyalások elébe” – mondta lapunknak Dancs Mihály. Az RPM vezetője hozzátette, hogy legalább az alapokban meg kellene állapodni. Máskülönben soha nem lesz érdemi munka az ORÖ-ben, a nagypolitika pedig mutogatni fog rájuk, hogy a cigányság körében megint széthúzás van. Megkérdeztük, mi az oka annak, hogy miközben a hármas szövetség a Lungo Drom ellenében jött létre, az együttműködésbe most mégis bevonnák a Lungo Dromot. „Azzal, hogy Farkas Flórián lemondott mandátumáról, megváltozott a helyzet” – jelentette ki Dancs Mihály.Csak éppen a Lungo Drom a jelen feltételek mellett mintha nem annyira hajlana az együttműködésre. Született ugyanis egy harmadik nyílt levél is, amit Csóka János, a Lungo Drom frakcióvezetője írt január 2-ai dátummal. Csóka arra figyelmeztetett, hogy a választói bizalomnak köszönhetően az ORÖ-be bekerült képviselőknek nem lehetősége, hanem kötelessége szolgálni a cigányság érdekeit.A Lungo Drom frakcióvezetője ugyanakkor törvénytelenségek elkövetésével, cinikus viselkedéssel, alantas módszerek alkalmazásával vádolta Agócs Jánost és a Firosz vezetőit. „Annál rosszabb, és a cigányságra nézve veszélyesebb verziót el sem lehet képzelni, mint amikor egy nemzetiséghez tartozó személy, vagy egy őket állítólagosan képviselő szervezet folytat kirekesztő politikát” – írta Csóka János. Bár a Lungo Drom is egy új, közös frakcióhoz való csatlakozásra hívott fel, egyúttal felszólította Agócs Jánost és a Firosz vezető tisztségviselőit, mondjanak le az ORÖ-ben betöltött tisztségükről, hogy „többet ne ártsanak, ez lehet a tárgyalási alap”.