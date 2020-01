Rálőttek egy német parlamenti képviselő irodájára

A szenegáli származású szociáldemokrata politikus számos alkalommal kapott már halálos fenyegetéseket.

Rálőttek egy német parlamenti képviselő választókerületi irodájára Halléban - jelentették szerdán német hírportálok az MTI szerint. Karamba Diaby, a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) szövetségi parlamenti (Bundestag-) képviselőjének irodájára szerdára virradóra adtak le lövéseket. A földszinti, utcára nyíló helyiség portáljának üvegét öt helyen törték át a lövedékek, de a duplafalú üveg második rétegén már nem hatoltak át. Az ismeretlen elkövető ellen indított nyomozás első megállapítása szerint



úgynevezett airsoft légfegyvert használhattak a bűncselekményhez.

A szenegáli származású szociáldemokrata politikus számos alkalommal kapott már halálos fenyegetéseket, és többször inzultálták az egykori NDK területén fekvő Halléban működő irodájában. Karamba Diaby 2008 óta tagja az SPD-nek, és 2013 óta a Bundestagnak. Eredeti szakmája vegyész, diplomáját a hallei egyetemen szerezte, 1985-ben költözött német földre, az akkori NDK-ba.



Halle legutóbb tavaly októberben került be a hírekbe: akkor egy felfegyverzett férfi egy zsinagógát támadott meg . A zsinagógába végül nem jutott be, helyette az utcán végzett két járókelővel.

Jobboldali erőszak a volt NDK területén

Egyre több helyi politikus és tisztségviselő ellen követnek el bűncselekményeket Németországban, és a tartományi belügyminisztériumoktól származó előzetes adatok szerint több tartományban meredek emelkedést tapasztaltak tavaly - írta múlt vasárnap a Welt am Sonntag. Leginkább az ország keleti részére, a volt NDK területére jellemző a helyi politikusok és tisztségviselők elleni támadások és egyéb bűncselekmények elszaporodása. Türingiában és Szászországban az egy évvel korábbihoz képest megduplázódott, 101-re, illetve 159-re emelkedett az esetek száma tavaly. Ám az ország nyugati részén is jelentős növekedést regisztráltak: Baden-Württembergben, ahol a 2018-as 81-ről 104-re emelkedett az ilyen bűncselekmények száma 2019-ben, és Rajna-vidék-Pfalz tartományban is, ahol az egy évvel korábbi 25 után 44 esetet jegyeztek fel. Az egyik legnagyobb német tartományban, Bajorországban viszont csökkent az ügyek száma.

A helyi politikusok és tisztségviselők tekintélyének gyengüléséről, és a velük szembeni türelmetlenség és erőszak erősödéséről számolt be ugyanakkor egy másik vasárnapi német lap, a Bild am Sonntag is. Példaként említették az észak-rajna-vesztfáliai Kamp-Lintfort polgármesterét, Christoph Landscheidtet, aki a Jobboldal (Die Rechte) nevű, a lap által neonáciként jellemzett helyi párttól érkező fenyegetések miatt fegyverviselési engedélyt akar szerezni.



Cinikusan reagált a kimutatásokra Wolfgang Schäuble, a szövetségi parlament (Bundestag) elnöke, aki egy interjúban - amely ugyancsak a Bild am Sontagban jelent meg - kijelentette, hogy aki politikusnak áll, az tudja, hogy veszélynek teszi ki magát, és nem szükséges emiatt "hisztériát" kelteni. "Tűzoltónak lenni Ausztráliában sokkal veszélyesebb, mint képviselőnek lenni Berlinben" - intézte el a szélsőjobboldali erőszak problémáját a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa, hozzátéve, hogy nemcsak a politikusok, hanem valamennyi polgár megkövetelheti az államtól a védelmet és a biztonságot.