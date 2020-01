Csak pár perc jutott Orbánra

A Fidesz minél tovább az Európai Néppártban maradna, így ugyanis a magyar kormánypárt több támogatót gyűjthet maga köré.

Négyszemközt csak alig öt-tíz percet tárgyalt egymással Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Sebastian Kurz osztrák kancellár Prágában, a visegrádi államok és Ausztria csúcstalálkozóján – értesült a Népszava. A csütörtöki tárgyalás egyik résztvevője szerint a két vezető csak félrehúzódott a többiektől és úgy váltott néhány szót egymással. Ez azért is érdekes, mert Orbán Viktor a múlt heti nemzetközi sajtótájékoztatóján még arról beszélt, az osztrák kollégájával folytatott négyszemközti tárgyalásai nagyon fontosak lesznek abból a szempontból, hogy a Fidesz megőrizheti-e a tagságát az Európai Néppártban (EPP) vagy sem. (Erről egyébként a magyar kormányfő még Angela Merkel német kancellárral, Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével és Donald Tusk-kal, az EPP elnökével is tárgyal majd.) A távozásról egyébként az elmúlt hetekben a néppárt és a Fidesz vezetői politikusai is ellentmondásos nyilatkozatokat tettek, egyszerre jelentek meg ugyanis békülékeny és nagyon kritikus nyilatkozatok. Az Európai Parlament mindenesetre csütörtökön az EPP-s képviselők támogatásával elfogadott egy határozatot arról, hogy folytatni kell Magyarország és Lengyelország ellen a jogállamiság helyzetét vizsgáló úgynevezett 7-es cikkely szerinti eljárást. Orbán Viktor a Kossuth Rádió reggeli adásában ezzel kapcsolatban azt mondta, „egy centire voltak attól, hogy kilépjenek a néppártból”, és csak azért nem tették meg, mert "a franciák, az olaszok és a spanyolok azt mondják, a magyaroknak van igazuk", és ez "ad némi reményt". A kormányfő az interjúban természetesen a "Soros hálózat" mesterkedésének tudta be a határozat megszavazását. Információink szerint ugyanakkor a néppárt hétfői frakcióülésén Szájer József és Deutsch Tamás fideszes EP-képviselők „kétségbeesetten érveltek a Fidesz tagságának fenntartása érdekében”, azt bizonygatva, hogy Magyarországon továbbra sem csorbulnak a demokratikus értékek és a magyar kormánypárt elkötelezett amellett, hogy az EPP-ben maradjon. Kormányzati forrásunk szerint Orbán Viktor fő célja most az időnyerés lehet: ha ugyanis végül az a döntés születik, hogy a Fidesz marad a néppártban, akkor az EPP-vel folytatott hosszú harc alatt lenne ideje a magyar kormánypártnak arra, hogy minél több támogatót szerezzen a pártcsaládon belül a későbbi politikájához. Ha viszont a Fidesznek mégis távoznia kellene, akkor - kormánypárti forrásaink szerint legalábbis - ezt minél később teszik, annál több tagpártot vihetnek magukkal. Egyelőre ugyanakkor még senki nem jelezte, hogy követné a magyar kormánypártot, sőt, a velük együtt ülő Romániai Magyar Demokrata Szövetség már egyértelművé tette. A KDNP is a maradás mellett döntött, Semjén Zsolt pártelnök erről az ATV-nek azt mondta, „vatikáni körök” is ezt kérték tőlük. Jelzésértékű, hogy Orbán Viktornak más programja lesz február 3-4-én az Európai Néppárt brüsszeli kongresszusának idején. A 444.hu cikke szerint a magyar kormányfő Rómában szólal fel az Isten, Becsület, Haza: nemzeti konzervativizmus című konferencián, mások mellett Matteo Salvinivel, a Liga elnökével és Ryszard Legutko lengyel filozófussal, az Európai Parlament Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója vezetőjével (ennek tagja a Liga is). Ha a Fideszt kizárják az EPP-ből, akkor a legvalószínűbb forgatókönyv szerint a párt képviselői ebbe a képviselőcsoportba ülnek majd át.