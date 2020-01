"Az önkormányzat feladata megvédeni Budapestet a piac mohóságától" - Élesedik a vita a kormány és a főváros között Lánchíd-ügyben

A kormány nem tervezi emelni a felújítás támogatására szánt összeget, pedig az eredetileg tervezettnél sokkal többe fog kerülni a felújítás. Az arcpirítóan drága ajánlatokat kormányközeli vállalkozók adták.

Ha kell további súly-, illetve forgalmi korlátozásokat vezet be a főváros a Lánchídon, ha az átkelő műszaki állapota ezt indokolttá teszi – mondta el Horváth Csaba, a Fővárosi Közgyűlés szocialista frakcióvezetője a Népszavának. Zugló polgármestere felháborítónak tartja, hogy a kormány milyen módon vonul ki a Lánchíd rekonstrukciójából, miközben a Lánchíd az ország egyik legfontosabb műemléke. Ráadásul az arcpirítóan drága ajánlatokat kormányközeli vállalkozók adták. Horváth Csaba elismerte, amit a Népszava korábban megírt : a felújításra kiírt tender érvényes, hiszen valamennyi beérkezett ajánlat megfelelt a kiírási feltételeknek, de eredménytelen, mivel a rendelkezésre álló források nemhogy együtt, de még külön-külön sem elegendőek a Lánchíd, illetve a Váralagút rekonstrukciójára. A főváros most újratervezi a rekonstrukciót, megvizsgálják, milyen beruházási elemek hagyhatóak el a programból, illetve felmerült a híd funkciójának átalakítása, gyalogoshíddá alakítása. A fővárosi önkormányzat egyeztetéseket kezdeményez a kormánnyal további források bevonásáról és remélik, hogy az Orbán-kabinet változtat a hozzáállásán. Bár fontos lenne a rekonstrukció minél rövidebb idő alatt történő elvégzése, a kormányhatározatban szereplő 18 hónapnál vélhetőleg hosszabb, akár 24 hónapos határidőt kell adni a kivitelezőknek, mivel a fokozott tempó erős árfelhajtó tényező – jegyezte meg Horváth Csaba, aki a Népszava kérdésére, miszerint nem tart-e attól a városvezetés, hogy a kormány az ígért 6 milliárdot is megvonja, ha nem teljesül a kormányhatározatban szereplő másfél éves időkorlát, a frakcióvezető azt válaszolta: „ez egy érdekes vita lesz a nagy nyilvánosság előtt”. Egyelőre semmilyen megkeresés, kérés nem érkezett a városvezetéstől a Lánchíd ügyében, de a kormány nyitott és kész megvitatni minden megfelelően alátámasztott javaslatot – szögezte le Fürjes Balázs Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár a Népszavának. A kormány fővárosi ügyekkel foglalkozó embere szerint a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának következő februári 27-i ülésén döntés születhet az ügyben. Fürjes hangsúlyozta lapunknak: a korábban ígért 6 milliárdot a kormány továbbra is kész odaadni, de a támogatás összegének emelése egyelőre nincs napirenden. Az államtitkár szerint a főváros feladata „megvédeni Budapestet a piac mohóságától”. A kormány ugyanakkor kész megvitatni azt a felvetést, hogy a hídfelújítás a kormányhatározatban rögzítettnél hosszabb ideig tartson. A további forgalomkorlátozással kapcsolatban pedig csak annyit mondott: „a Lánchíd gazdája a főváros, tegyenek belátásuk szerint”.