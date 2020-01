Mától látogatási tilalom van a Semmelweis Egyetem egyes klinikáin

Az Európai Néppárt (EPP) szerdai döntése után akár egy év is eltelhet, mire végleg eldől a Fidesz tagságának kérdése – értesült lapunk több forrásból. Mint arról elsőként beszámoltunk, az EPP vezetése úgy döntött szerdán, hogy határozatlan időre marad a Fidesz tagságának felfüggesztett státusza a Néppártban. Miközben a felfüggesztés fenntartása azt jelzi, hogy az EPP továbbra is erősen megosztott a Fidesz megítélését illetően, kormánypárti forrásaink azt emelték ki: a valódi döntés elhalasztása lehetőséget is jelent számukra. A párt ugyanis – ahogy arról lapunk korábban írt – a tagságát illetően időt próbált nyerni: ez esetben pedig az EPP-döntése mozgásteret ad a Fidesznek arra, hogy eldöntsék, konszolidálódva maradnak, vagy pedig előkészítik a kiszállást és megpróbálnak összehozni az EP-ben egy „migránsellenes frakciót”. Orbán Viktornak jól jöhet, hogy – miként német forrásból értesültünk –, a kormánnyal szemben folyó uniós jogállami vizsgálat is átkerülhet idővel egy belga-német javaslatra életbe lépő mechanizmusba: ennek keretében az Európai Tanács foglalkozna az üggyel és lényegében csak konzultáció folyna a témáról.Orbán Viktort az ATV szerint február 10-én fogadja Angela Merkel Berlinben, úgy tudjuk, emiatt sem kell túlzottan aggódnia a magyar kormányfőnek, mert a találkozón hangsúlyosan szerepelnek a kétoldalú gazdasági kérdések is, amik kifogástalan állapotban vannak, így valószínűleg a „pozitív ügyeket” hangsúlyozzák majd a felek.