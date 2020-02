Sínen vannak Mészárosék, 9,5 milliárdért épül a Kőbánya-felsőre vezető vágány

A R-Kord a becsült értéknél 1,1 milliárd forinttal drágábban vállalta és kapta meg a munkát.

A felcsúti székhelyű R-Kord Építőipari Kft. építheti meg Budapesten a Keleti pályaudvar és Kőbánya felső között a harmadik vágányt, nettó 9 milliárd 488 millió forintért. A becsült ellenérték 8 milliárd 339 millió forint volt. de Mészáros-féle cég ennél drágább ajánlatát is befogadta az ajánlatkérő NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt – írja a Napi.hu , az uniós közbeszerzési közlönyt idézve.

A Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozó, a 750 milliárdos belgrádi vasútvonalat is építő nyertes cégnek a mintegy 3 kilométer hosszú vasúti pálya mellett meg kell építenie a biztosító berendezést, a villamos felsővezetéket és a zajvédelmi falakat is. Része a feladatnak egy acél híd felépítményének a cseréje és további három híd felújítása is. A finanszírozást vagylagosan adja meg a közlemény. Vagy hazai forrásból, vagy pedig az uniós Európai Hálózatfejlesztési Eszközből (CEF), illetve az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programból (IKOP) történik az. A nyertessel január 28-án kötött szerződést a NIF. A tenderen a győztes mellett indult még - konzorciumban - a Dömper Kft., a Subterra-Raab Kft. és a Pannon-Doprastav Kft., továbbá egyedül a Strabag Vasútépítő Kft.