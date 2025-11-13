Azt állítják, a felcsúti központú R-Kord Kft. összesen kétmilliárd forinttal tartozik a GSM-R vasúti optikai hálózatfejlesztési beruházásban elvégzett munkájukért.
Hétfő reggeli ottjártunkkor szinte kizárólag a felcsúti oligarcha érdekeltségébe tartozó cégek melósait láttuk dolgozni az első fázisában októberig tartó felújítás miatt nagyrészt lezárt Biatorbágy-Szárliget vasútvonalon.
A Püspökladány és Biharkeresztes között zajló vasúti felújítási munkálatok felkeltették a testület figyelmét.
Tizenkilenc pontban sorolják műszaki és minőségi kifogásaikat, már az Építési Minisztérium is szóvá tette ezt az R-KORD-nak.
A R-Kord a becsült értéknél 1,1 milliárd forinttal drágábban vállalta és kapta meg a munkát.
Aprócska, másfél milliárdos módosítás keretében építhetik a gyárhoz vezető vasutat Mészáros Lőrinc érdekeltségei.
Előbb arról adott le dokumentumot az R-Kord Kft., hogy az egykori gázszerelő eredménytartalékba helyezi az összeget. Majd fél évvel később a döntés dátumát is átírva helyesbítettek.