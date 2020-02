Gázolajjal mérgeztek meg egy parknyi fát Zamárdiban, feljelentést tesz a polgármester

Több tucat fa tövébe került gázolaj abban a ligetben, ahol az újszülötteknek ültetik el őket - csak úgy, mint öt éve.

Gázolajat öntött Zamárdi egyik parkjában több tucat fa tövébe egy ismeretlen, a település polgármestere környezetkárosítás miatt szerdán feljelentést tett. Csákovics Gyula (független) polgármester az MTI-nek elmondta, szakértővel is bevizsgáltatták az Újszülöttek ligetének nevezett, mintegy 400 négyzetméteres, a Balatonhoz közeli területet, a szakember a talajmintákból a kőolajszármazékok megengedett határértékének harmincnégyszeresét mutatta ki.

A növényeket megrongálták, és akkor is gázolajat is öntöttek a fák tövébe. Teljes talajcserét kellett végrehajtani, majd új fákat ültettek. Az elmúlt hónapokban ismét arra lettek figyelmesek, hogy pusztulni kezdett a park növényzete, ezért kezdeményezett az önkormányzat talajvizsgálatot.



- mondta Csákovics Gyula. Hozzátette, újra kicserélik a talajt, pótolják a gyerekek fáit, és bekamerázzák a területet. A Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóügyeletese az MTI megkeresésére közölte, hogy a Siófoki Rendőrkapitányság környezetkárosítás miatt indított az ügyben eljárást.

Fairtással a kilátásért

Nem egyedi eset az, ami Zamárdiban történt, ráadásul a magánakciók mellett társadalmi egyeztetés nélküli, tömeges fairtással induló beruházások sokasága is zajlik a tó körül, jellemzően NER-közeli cégek kivitelezésében. Például, lapunkban is beszámoltunk a balatonszemesi egykori Hunyady-park ledózerolásáról, ahol több tucatnyi egészséges fa kivágása árán teremtettek helyet a vasútfelújítás során keletkező kő- és aszfalttörmeléknek

Hasonló módon esik áldozatul a tóparti nádas is az ingatlantulajdonosok kényének, derült ki a Balatoni Szövetség februári ülésén. Négy év alatt több mint a duplájára nőtt az a terület a Balaton partján, ahonnan kiirtották a nádat az ingatlanok tulajdonosai; az üdülőrégióban a téli nádaratásra engedélyt kérők mintegy fele pedig tavaly is irtást végzett az aratás helyett. A balatoni nádasokat jelentősen károsítják az illegális stégek, bejárók, feltöltések is, amelyekből már öt éve is 1700-at számláltak - a friss összesítés erről még csak részben készült el.