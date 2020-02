Koronavírus: Már több mint kétezer a fertőzött Dél-Koreában

Immár több mint 83 ezer ember betegedett meg szerte a világban a kórokozótól.

Nigériát is elérte a koronavírus-járvány: az afrikai ország egészségügyi minisztere pénteken közölte, hogy van egy beteg, aki bizonyítottan a vírustól fertőződött meg – írja az MTI. Az illető Lagos tagállamban van. Olasz nemzetiségű, és a hét elején érkezett Milánóból Nigériába üzleti látogatásra. Állapota stabil és nincsenek súlyos tünetei. Ő az első koronavírusos beteg Afrikának a Szaharától délre eső felén. A földrészen eddig csak Egyiptomban és Algériában akadt koronavírusos fertőzött.



Később Litvániából is jelentettek egy bizonyítottan koronavírusos megbetegedést. Immár több mint 83 ezer ember betegedett meg szerte a világban a kórokozótól. A halálos kimenetű esetek száma meghaladja a 2800-at. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) legfrissebb adatai az 53 érintett ország kormányainak közlése alapján:



Szigorítja határai őrzését Görögország

Görögország szigorítja mind szárazföldi, mind tengeri határainak őrzését, hogy útját állja nemcsak az illegális bevándorlásnak, hanem a koronavírus terjedésének is – jelentette be Kiriákosz Micotákisz görög miniszterelnök csütörtökön. Görögországban 24 órán belül három fertőzöttről bizonyosodott be, hogy a vírus miatt betegedtek meg, ezért a hatóságok sűrűbben fognak járőrözni a görög szigetvilágban. Igencsak sok dolguk lesz, ha Törökország tovább már nem tartóztatja fel sem tengeren, sem szárazföldön az Európába igyekvő szíriai menekülteket. Ankara döntését csütörtökön késő este jelentette a Reuters brit hírügynökség egy magas rangú török tisztségviselőre hivatkozva, nevének említése nélkül. Az illető elmondása szerint a török rendőrség, parti őrség és határőrség parancsot kapott arra, hogy ne állja útját a szíriai menekülteknek.