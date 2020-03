Az MSZP jelöltje nyerte Angyalföldön az időközi választást

A fertőzés veszélyét akarják csökkenteni.

Már a Pannonhalmi Főapátságon is óvintézkedéseket vezettek be a koronavírus miatt. Közösségi oldalukon azt írják, hogy ezentúl nem használnak szenteltvizet, valamint fertőtlenítőket tesznek ki a Bazilikához - vette észre az RTL Klub Híradója. A szertartásokat csak olyan szerzetesek vezethetik, akiknek nincs influenzára utaló tünetük, és előzetesen fertőtleníteni kell a kezüket. A szentmisén csak a kézbe áldozást engedélyezik, hogy ezzel is csökkentsék a fertőzés veszélyét.