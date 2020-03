Nekiveselkedik Trianonnak az MSZP

A koronavírus nemcsak egészségügyi szempontból érinti érzékenyen az idősebb korosztályt: sokan aggódnak amiatt, hogy meg tudják-e oldani az ellátásukat, ha hosszú időre magukra maradnak.

„Kedves idős szomszédok! Ha félnek a koronavírustól és úgy gondolják, hogy segíteni tudunk a bevásárlásban, elmegyünk Önök helyett a boltba vagy a gyógyszertárba. Kopogjanak vagy csengessenek a ….… ajtón, vagy hívjanak telefonon a ……. számon. Ránk számíthatnak. Az Önök szomszédai.” Ezt a felhívást tette ki a saját lépcsőházukba a Budapesten élő Turos Margareta, aki a Népszavának elmondta: a hetedik kerületben él, a bérházukban két, egyedülálló néni is lakik, az egyikük már több mint kilencven éves, rászorulnak mások támogatására, ilyen helyzetben pedig a közösségnek is össze kell fogni.

A példa is azt mutatja, hogy nyugdíjas korosztályban egyre erősödik az aggodalom a koronavírus-járvány terjedése miatt. Az országos idősügyi szervezetek vezetői a Népszavának azt mondták, érezhető a félelem, hiszen a betegség áldozatainak túlnyomó többsége ebből a korosztályból kerül ki, de ennél is jobban foglalkoztatja a nyugdíjasokat, hogy meg tudják-e oldani az ellátásukat, ha hosszú időre magukra maradnak. Magánszemélyek és idősszervezetek is keresik a megoldásokat.

A Nyugdíjas Parlament Országos Egyesület tegnap azt kérte, a kormány szervezze meg, hogy az idős emberek ingyen juthassanak fertőtlenítő szerekhez, arcvédő maszkokhoz és immunerősítő szerekhez, s ahol kell, ott más területekről csoportosítsanak át szakembereket az idős emberek házi vagy intézményi gondozásának megoldására. A Nyugdíjasok Országos Képviselete (NYOK) tegnapi elnökségi ülése után közleményben hívta fel a figyelmet a fogyasztói árak drasztikus emelkedésére. Olyan megnyugtató nyilatkozatot várnak a kormánytól, hogy továbbra is garantálják a nyugdíjak kifizetését és a költségvetés újratervezésekor figyelembe veszik a rendkívüli helyzet idősekre gyakorolt hatását. Ennél tovább ment Hegyesiné Orsós Éva, a Nyugdíjasklubok és Idősek „Életet az Éveknek” Országos Szövetsége vezetője, aki azt mondta lapunknak, a kormánynak előre kellene hozni a legalább 3,5 százalékig elismert infláció és a 2,8 százalékos januári nyugdíjemelés különbözetének, vagyis a nyugdíj-kiegészítésnek a kifizetését, ami novemberben eleve be van tervezve a költségvetésbe, tehát nem jelentene plusz kiadást az államnak. A tagjaink sorra mondják le a megszokott tavaszi programokat, mert félnek elmenni egy szavalóversenyre, előadásra – adott helyzetleírást Némethné Jankovics Györgyi, a Nyugdíjasok Országos Szövetségének (NYOSZ) elnöke. Nem egészségügyi tanácsokat várnak, hanem megnyugtatást, mert a bezárkózással elveszítik közösségi kapcsolataikat – tette hozzá. A NYOSZ tagjai országszerte készen állnak, hogy segítsenek az önkormányzatoknak a magukra maradt idős emberek felkutatásában és tájékoztatásában, ha az országos Operatív Törzs felkérné erre az idősszervezeteket, sokan mozdulnának meg – ajánlott támogatást az országos hálózattal rendelkező szervezet vezetője. Ugyanakkor a települések egyelőre képesek megoldani az idősek ellátását – ez derült ki munkatársaink érdeklődésére. - A kormány világos útmutatást adott, mit kell tenni a jelenlegi helyzetben, s ezt nem akarjuk felülírni helyi ötletekkel – mondta a Népszavának Schmidt Jenő, Tab polgármestere. A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöki tisztét is betöltő városvezető úgy látja, ha fokozódik a járvány, s szigorúbb intézkedésekre lesz szükség, az önkormányzatoknak akad némi mozgástere: a szociális szféra ugyan leterhelt, de akár más területekről is át lehet vezényelni munkatársakat. A kisebb falvakban, ahol mindenki ismer mindenkit, különösebb felhívás nélkül is működik egyfajta „riadólánc” - itt feltűnik, ha valaki reggel nem nyitja ki a kiskaput a szokásos időben, s ilyenkor mindig akad egy szomszéd vagy ismerős, aki utánajár az okoknak. A házi gondozási rendszer is erős, aki segítségre szorul, arról jellemzően hivatalosan is tudnak. Hortobágy faluban az önkormányzat öt alkalmazottja minden hétköznap kijár az idősekhez, gyógyszert szerez be, bevásárol – tudtuk meg Konyhás István alpolgármestertől (lapunk külsős fotóriporterétől), s működtetik a tanyagondnoki szolgálatot is a hozzájuk tartozó Szásztelken és Kónyán. Poroszlón kilencven idős, zömmel egyedül élő ember látnak el a saját házában, s további 20-at bentlakásos intézményben gondoznak, utóbbi helyen bevezették a látogatási tilalmat – mondta el Bornemissza János polgármester. Egyelőre a mindennapi ellátás elegendőnek tűnik arra, hogy odafigyeljenek az idősekre – tette hozzá. Nagyatádon Ormai István polgármester már a múlt héten elrendelte, hogy fokozottan kell figyelni az idősekre. A bentlakásos idősotthonban látogatási tilalmat vezettek be, a nappali ellátás két helyszínén érkezéskor és távozáskor szigorú fertőtlenítési protokoll lépett életbe. A házi segítségnyújtó-rendszer része a bevásárlás vagy a gyógyszerek kiváltása és ezen a területen még van szabad kapacitásuk. A félezres Várdán ketten látják el az egyedülálló időseket, a falugondnok pedig a kaposvári nagybevásárlást intézi el azok helyett, akiknek koruk alapján veszélyes lenne tömegbe menni. Varga András polgármester hírlevélben magyarázta el a helyieknek a fertőtlenítés fontosságát, s az önkormányzat az orvosi rendelőbe is vásárolt fertőtlenítőszereket. Lenne rá keretünk, hogy az időseknek is vegyünk antibakteriális szappant és kézfertőtlenítőt, de rettenetesen nehéz beszerezni – jegyezte meg a faluvezető.