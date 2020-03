Fertőzések megelőzésében is segíthetnek egyes gyógynövények

A rendszeres és alapos kézmosás mellett az immunrendszer folyamatos erősítése is lehet a vírusok távoltartásának hatékony módja.

A jelenlegi, vírusveszélyes időszakban a hivatalos ajánlások szerint a fertőzések megelőzésének módja, ha rendszeresen és alaposan kezet mosunk, megerősítjük és folyamatosan támogatjuk az immunrendszerünket. Ennek alapja a gyomor megerősítése, mert a gyomorsav egyik fő funkciója a vírusok és a baktériumok megölése – írta Bocsi Viktória életmód-tanácsadó a Facebook-oldalán . A megfelelő, jó minőségű és tápláló ételek fogyasztása mellett nagy dózisban szedett D-, C-vitaminra, jódra, szerves szelénre, magnéziumra, omega-3-ra és jó probiotikumra van szükség. Mindezt bizonyos gyógynövények alkalmazásával is kiegészíthetjük.

bíbor kasvirág (Echinacea purpurea), amelyet 2020-ban a (Echinacea purpurea), amelyet 2020-ban a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya az Év Gyógynövényének választott, Észak-Amerikában őshonos, de világszerte a legnépszerűbbek közé tartozik. Itthon gyógy- és dísznövényként is termesztik. A kasvirág fajok latin neve a görög echinosz (sündisznó) szóból származik, mert a virágzat közepe egy összegömbölyödött sündisznóra hasonlít. Az amerikai telepesek az őslakosoktól „örökölve” különböző fertőzéses eredetű betegségek kezelésére használták ezeket a növényeket. Belsőleg a megfázás tüneteinek enyhítésére, de megelőzésre is alkalmazzák. Lehetőleg a tünetek megjelenésekor meg kell kezdeni a szedését, így a betegség enyhébb lefolyású lehet és gyorsabb is a gyógyulás. A gyökér kivonata külsőleg alkalmazva kisebb sebek kezelésére alkalmas – olvasható a Gyógynövénylapon

A grépfrútmag kivonata olyan értékes hatóanyagokat, például bioflavonoidokat tartalmaz, amelyek erős antioxidánsok (sejtvédők) és fokozzák a C-vitamin hatását, illetve gátolják a lebomlását. Több mint 800 baktérium- és vírustörzs, 100 gombafaj és egysejtű élősködő növekedését, szaporodását gátolja, úgy, hogy közben a baktériumflórákat nem károsítja.

teafaolajat meginni tilos, mert mérgező, a bőrön azonban nagyon erős fertőtlenítő és gombaölő hatással bír. Nem véletlen, hogy sok kozmetikum, sampon, arctisztító és krém alapanyaga, de tisztán is kapható – derül ki az meginni tilos, mert mérgező, a bőrön azonban nagyon erős fertőtlenítő és gombaölő hatással bír. Nem véletlen, hogy sok kozmetikum, sampon, arctisztító és krém alapanyaga, de tisztán is kapható – derül ki az EgészségKalauz összeállításából.

A gyulladás- és fájdalomcsökkentő hatású propolisz úgy pusztítja el a kórokozókat, hogy a hasznos baktériumokat nem bántja. Serkenti az immunrendszer működését, így a szervezet hamarabb képes megküzdeni még a gyógyszereknek ellenálló kórokozókkal is. Rendet tesz a bélben: bioaktív hatóanyagai megtisztítják az emésztőrendszert az olyan parazitáktól és kórokozóktól, mint a Helicobacter pylori vagy a Candida, de segítenek ételmérgezés és egyéb emésztési zavarok kezelésében is. Fertőtlenítő tulajdonságát sokszor használják elszaporodó baktériumok miatt kialakuló szájüregi betegségek kezelésére, illetve megelőzésére.

A természetes vérnyomáscsökkentő hatású fokhagyma képes stabilizálni a koleszterinszintet, baktérium- és gombaölő hatása miatt bélfertőzés esetén is használható. Túl nagy mennyiségben azonban nem csak az illatanyaga miatt nem ajánlott fogyasztani; a káros anyagok csökkentése mellett egy olyat is elpusztít a vérben, aminek hiánya szívelégtelenséghez vezethet. Meghűléses betegségek gyógyításában, a légutak tisztításában is hatékony lehet.

A mezei zsurlónak antimikrobás hatása is van, olyan erős, mint egyes antibiotikumoké.