Azonnali segítséget követelnek a szakszervezetek az elbocsátások miatt

Rendkívüli támogatásokat, a banki tartozások átütemezését követelik a kormánytól a szakszervezetek. Szerintük családok százezreinek a sorsa nem alku, nem múlhat a munkáltatókkal való helybeni egyeztetésen.

Azonnali és határozott átmeneti intézkedést vár a kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ), amely naponta szembesül a koronavírus-járvány miatti elbocsátásokkal, első körben azoknál a szervezeteknél, amelyek már most sem tudnak megbirkózni a kialakult gazdasági helyzettel. Az elbocsátásokból minden nappal egyre több van . A szövetség ezért egy intézkedési csomagot állított össze – jelentette be Kordás László, a MASZSZ elnöke. Mint fogalmazott: a kormánynak sürgősen segítenie kell a munkavállalókon, s nem bízhatja a sorsuk elrendezését a munkáltatóval való egyezkedésre. Ezzel az elnök a miniszterelnök kijelentésére utalt, miszerint a kialakult helyzetre helyben a munkáltatóval alkudozva kell megoldást találni. Az elnök figyelmeztet: a veszélyhelyzet szükségszerű elrendelésével a gazdaság legtöbb ágazata már most lelassult, s ez a folyamat nemcsak folytatódni fog, hanem hamarosan fel is gyorsul, s ez óhatatlanul tömeges mnkanélküliséghez vezethet. Segítség nélkül végtelenül nehéz helyzetbe kerülhetnek a kényszer-szabadságra küldött munkavállalók , tanárok, óvónők, előadó művészek, sportolók és még számos terület alkalmazottai, valamint az Európából hazakényszerülő, feltehetően akár néhány százezer magyar állampolgár is. A szövetség szerint elfogadhatatlan, hogy emberek jövedelem nélkül maradjanak. Ebben a helyzetben a munkavállalókon csak a kormány tud segíteni – ha akar –, ám az intézkedést nem lehet tovább halogatni, mert már most is késében van – véli az elnök. Éppen ezért a MASZSZ az alábbi átmeneti intézkedési csomag azonnali bevezetését javasolja a kormánynak:

a kiskorú gyerekek szülei közül legalább az egyikük a jövedelme megtartása mellett maradhasson otthon, amennyiben nem tudja másként megoldani a felügyeletet;

az egyedül nevelő szülők a jövedelmük megtartása mellett maradhassanak otthon a kiskorú gyerekkel, amennyiben nem tudják másképp megoldani a felügyeletet;

a munkavállalók anyagi ellehetetlenülésének megakadályozására azonnali segítség rendkívüli támogatások, segélyek, banki tartozások átütemezése vagy kedvezményes banki hitelek formájában;

az álláskeresési támogatás felülvizsgálata, meghosszabbítása a támogatási összeg megemelése;

a munkavállalók meglévő hiteleinek, tartozásainak, törlesztő részleteinek átütemezése;

az elbocsátott dolgozók a háztartásuk ellátására kamatmentes, több éves lejáratú, a bankok által nyújtott hitelt igényelhessenek (közüzemi díjakra, az élelmiszer és gyógyszer-vásárlásra, hitelek (például CSOK, lakáshitel, autó-hitel) törlesztésére;

a gyermekes családok kamatmentes, 5 éves lejáratú hitelt igényelhessenek;

a külföldről hazatértek megélhetési költségeik összegéig a központi költségvetésben elkülönített tartalékból származó, kamatozó hitelt igényelhessenek.

A veszélyhelyzet megszűnéséig, azaz feltehetően 3-6 hónapig tartó időszakra adó- és járulékcsomag bevezetésével segíteni kell azokat a szervezeteket, amelyek vállalják a munkahelyek változatlan fenntartását – hangsúlyozza Kordás. A MASZSZ a munkahelyek megmentésére az alábbi konkrét javaslatot teszi:

a vállalati szektorban jelentős járulékcsökkentés;

az adófizetések felfüggesztése;

az ÁFA-elszámolások pénzforgalmi szemléletű engedélyezése;

a késedelmes adófizetéshez kapcsolódó szankciók eseti felfüggesztése, hiszen ez további könnyebbséget ad a vállalkozásoknak.

A munkahelyek megerősítése érdekében gyors és határozott kormányzati lépés szükséges – szögezte le az elnök. A MASZSZ-nál tisztában vannak azzal is, hogy az intézkedések rövidtávon a költségvetés számára komoly terhet jelentenek, ám ezek a társadalmi nyugalom, a munkavállalók és családjaik anyagi biztonsága megőrzése érdekében elkerülhetetlenek. Fontos az is – hangsúlyozza Kordás –, hogy a vészhelyzet elmúltával minél gyorsabban visszatérjen az élet a munkahelyekre is, ehhez viszont gyorsan hadba fogható, vagyis a most megtartott munkavállalókkal lesz esély.