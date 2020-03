„A mostani vírus leginkább egy háborúra hasonlít” - interjú Máté Gáborral

Kedden életbe lépett az a határozat, amely szerint a sporteseményeket legfeljebb – ha vállalják a szervezők – zárt kapuk mögött lehet megtartani. A legtöbb sportág esetében már nem rendeztek mérkőzéseket a hétvégén sem, a labdarúgók ugyanakkor zárt kapuk mögött még pályára léptek. Hétfő délután aztán a Magyar Labdarúgó-szövetség is bejelentette, átmeneti időre felfüggeszti valamennyi szervezett versenyprogramját és képzési eseményét. Más sportágak esetében már megnyílt a lehetőség a légiósok számára, hogy hazatérjenek, a Budapest Honvéd labdarúgócsapatának olasz vezetőedzője, Giuseppe Sannino egyelőre nem döntött arról, Magyarországon maradjon-e vagy inkább hazatérjen. – „Tanulmányozom az itteni helyzetet, és átgondolom, hogy itt maradjak-e, ahol teljesen egyedül vagyok, vagy hazatérjek-e Olaszországba. Egy kéthetes karantént már végigcsináltam, 15 napot egyedül töltöttem az otthonomban, a végén megvizsgáltak, és negatív volt a tesztem – nyilatkozta a szakember az ANSA olasz hírügynökségnek. A Honvéd FC honlapjának tájékoztatása szerint a játékosok megkapták az utasítást, hogy a szükséges felszereléseket pakolják ki az öltözőből, vigyék magukkal, és majd a szakmai stábtól kapott edzésterv alapján készüljenek tovább. Herczeg Vince, a kispesti Magyar Futball Akadémia általános igazgatója ugyancsak a klubhonlapon tudatta, megpróbálják edzésben tartani a gyerekeket. – „Az edzők feladata, hogy megoldják a játékosok közös edzését. Ezt úgy tudjuk megcsinálni, hogy egy adott időpontban minden játékosnak be kell jelentkeznie online, egy közös megbeszélés során meghatározzuk a közös feladatokat, amit aznap el kell végezni. Ezek elsősorban a kondicionális képességek fejlesztését célzó gyakorlatok. A futómunkánál kötelezővé tesszük nekik, hogy vigyék magukkal a mobiltelefont, és egy applikáció segítségével ellenőrizzük a futómennyiséget, minőséget, tehát kontroll alatt lesznek a játékosok. Amennyiben a tanulás és az edzés arányát sikerül normalizálni, nem lesz túl nagy a visszaesés. Az edzőink feladata, hogy ezalatt az időszak alatt különböző elemzéseket végezzenek, találják ki a programot, szervezzék meg, én pedig igyekszem az edzőink munkáját összehangolni” – mondta Herczeg, aki hozzátette, nem tartják veszélyesnek a szabadtéri, egyéni edzést. „A szabadban végzett edzésektől nem kell félni, nem okoz rizikót, ha egyénileg, a friss levegőn végzünk gyakorlatokat, orvosilag is ajánlott a szabadban, egyénileg futni. A zárt helyen és tömegben történő edzés azonban már kockázatot jelent, ahogy a közös eszközök, kondiparkok használata is, így azt is megtiltottuk a játékosaink számára. Az erőnléti edzők megtervezik, hogy milyen gyakorlatsorokat lehet csinálni eszközök nélkül. Erről készítenek videókat, felteszik a gyerekeknek, a videóelemzők az eddigi mérkőzésekből töltenek fel jeleneteket, amiket a srácoknak elemezni kell, gondolkozni rajta, így a taktikai felkészültséget is megpróbáljuk valamilyen szinten fenntartani” – tette hozzá. Markovits László, a Vasas SC elnöke lapunknak elmondta, a március 11-én kihirdetett rendkívüli jogrend, illetve az Orbán Viktor által március 13-án este bejelentett iskolabezárás és a sportági szakszövetségek rendelkezéseinek folyományaként már szombaton meghozták a szükséges döntéseket. A Vasas óvatos álláspontra rendezkedett be, a csapatsportok esetében felfüggesztették az edzések megtartását, azok az egyéni sportolók, akik válogatottak, az olimpiai kvalifikációra, vagy az olimpiára készülnek, az adott sportági szakszövetségek iránymutatásai, illetve a szakosztályvezető és a vezetőedzők döntései alapján szüneteltethetik vagy folytathatják a felkészülést. Lapunk több budapesti sportklub esetében úgy tudja, hogy a vezetők a héten ültek össze, hogy megvitassák, hogyan tudnak/akarnak működni tovább a kialakult helyzetben.