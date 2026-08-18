„Aki relativizálja az abúzust és az elkövetők mellé áll, vagy maga is elkövető, lehet az NER-es, liberális, fideszes, nem fideszes, tökmindegy, nem érdemel más hangnemet. Te sem.”
A Radnóti Zsuzsa Kossuth-díjas dramaturg – Örkény István özvegye, életművének gondozója által 2019-ben alapított elismerést hétfőn délután adták át a Rózsavölgyi Szalonban.
Máté Gábor utolsó teljes évadát kezdi a Katona József Színház igazgatójaként, mivel 2026. januárjában lejár a vezetői mandátuma, és nem pályázik a következő ciklusra.
Közölte azt is, hogy a színház elleni véteknek tartja a történteket.
Színházi Olimpia és fesztiválok, új színpadi adaptációk, olykor radikális értelmezések. 2023-ban is érdemes volt színházba járni, szerencsére most is lehetett találni izgalmas, a mára reagáló kortárs szövegeket is.
A tragikomédiát a Belvárosi Színházban mutatták be.
Minél nagyobb a baj körülöttünk, annál pezsgőbb, élőbb a színház, tartja a mondás. Jelenünk társadalmi problémái a kortárs drámaszerzőink által írt színdarabokban tükröződnek talán a legközvetlenebb módon. De vajon kíváncsian néz e „tükörbe” a színházlátogató közönség? Van-e nézői érdeklődés és igény a kortárs darabokra? Egyáltalán, milyen lehetőség van színpadra, repertoárba kerülésüknek? Színházbeli bemutatásuk rizikófaktoráról színházigazgatókat, társulatvezetőket kérdeztünk. Körkép.
Az interjú fókusza a veszteséggel való együttélés volt.
Az Origo 2019-ben több cikkében, számos alkalommal megsértette Máté Gábor igazgató becsületét és jó hírnevét, továbbá a színház jó hírnevét is.
A sajtóban tovább zajlik a kulturális háború és a hergelés, megbélyegzés, hamis állítások mantrázása. Kétségbeesetten panaszkodnak, és közben lassan már minden széket és pozíciót elfoglaltak – állítja Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója. Interjú.
A kijárási korlátozások és a rendezvénystop napjaira otthonról elérhető kulturális programokat ajánlunk.
A főpolgármester több kulturális intézményvezető megbízatását is meghosszabbította.
Indoklása szerint amint náluk megtette valaki, az egész színház bajba került.
Egykori és jelenlegi tanítványai szerveztek meglepetést Máté Gábornak, közös énekléssel köszönték meg több mint negyed évszázados munkáját. A növendékek Dévényi Ádám és az Átmeneti Kabát Jelen című dalával búcsúztatták tanárukat.
A hallgatók megható gesztussal köszönték meg a színházigazgató több mint negyed évszázados munkáját.
Több mint negyed évszázad után távozik a színházi szakember. Tanítványaival jövőre Szombathelyen folytatná a munkát.
Az egész színházi szakmát súlyosan fogja érinteni a helyzet - mondja Máté Gábor, a Katona József Színház igazgatója annak kapcsán, hogy a teátrumok a járvány miatt nem játszhatnak.
Máté Gábor igazgató marad. A főpolgármester a 168 órának adott interjút.
Nagy Zoltán Szép csendben című alkotásában tér vissza a filmvászonra Máté Gábor. Egy hatvanéves karmestert alakít, aki intim kapcsolatba kerül egy tizennégy éves csellista lánnyal. Máté Gábor szerint a problémák a családokon belül keletkeznek, de erről nem beszél senki.
Sokszor nagyon nevettető, máskor metszően kegyetlen Pintér Béla Ascher Tamás Háromszéken című előadása. Röviden: jó színház.
Máté Gábor a bulvármédia működéséről rendezett egy kortárs brit darabot a Kamrában, de a felvetett kérdések jóval túl mutatnak ennél.
Október 6-án mutatják be a A CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál programjának keretében Katona József Színház kamaraszínházában a Kamrában a kortárs brit Lucy Kirkwood Munkavégzés során nem biztonságos című művét.
Máté Gábor tépelődő, bűntudattal küzdő, szorongó, boldogtalan zsarnokot játszik a Katona József Színház Borisz Godunovjában.
Az Ascher Tamás Háromszéken című új Pintér Béla-darab a Katona József Színház és a Pintér Béla Társulat koprodukciójában valósul meg decemberben.
Nagyon megeszi a lelket, amikor a hatalom ráül az emberre, a társadalomra, mondja Máté Gábor, aki Dragomán György Kalucsni című darabját rendezte. Az előadást ma mutatják be az Ódry Színpadon. Azt mondja, a műben az is benne van, hogy Trianon következményeit még ma is nyögjük, politikai, társadalmi, kulturális értelemben egyaránt.
Férfiak, nők és férfiak címmel mutatták be szombat éjjel az Ódry Színpad Padlásán Máté Gábor és Dömötör András végzős színészhallgatói Keszég László rendezésében a legújabb vizsgaprodukciójukat. A nyelvileg és témaválasztásában is provokatív jelenetekből és monológokból álló este arra próbál választ adni, hogy mit gondolnak a fiatalok a szerelemről, hogyan élik meg a szexualitást, miként látják a nők és a férfiak viszonyát.
Az önpusztító, homoszexualitásával megzsarolt, III/III-as ügynöknek beszervezett jelentős íróról, Tar Sándorról szól Ménes Attila Bihari című darabja, amit a Katona József Színház Sufnijában Máté Gábor rendezett. Egy gondolkodó, érzékeny ember gyötrődő önvizsgálatát és dermesztő környezetét látjuk.
Nagyon komoly paradigmaváltásra van szükség a mentőszolgálatnál: el kell felejteni azt az elvárást, hogy minden hívásra 15 percen belül a helyszínre ér a mentő - mondta a Népszabadságnak adott interjújában Máté Gábor az Országos Mentőszolgálat új megbízott főigazgatója.
Csodával határos életben maradásról és csodával határos szerelemről szól Gárdos Péter Hajnali láz című filmjének története. Az Auschwitzot túlélt fiatalok szerepében Schruff Milán és Piti Emőke, mellettük Petrik Andrea, Kovács Lehel, Máté Gábor, Gyabronka József, Scherer Péter és Gila Almagor.
A Katona József Színházban bemutatták Borbély Szilárd Az Olaszliszkai című drámáját. Az előadás görög sorstragédiaként ábrázolja, miként válhat bármelyikünk áldozattá, mert „a gyűlölet néha, mint a tűz a szalmakazalba, hirtelen kap lángra."