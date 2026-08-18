Máté Gábor: én képtelen vagyok pártokban gondolkodni

Nagyon megeszi a lelket, amikor a hatalom ráül az emberre, a társadalomra, mondja Máté Gábor, aki Dragomán György Kalucsni című darabját rendezte. Az előadást ma mutatják be az Ódry Színpadon. Azt mondja, a műben az is benne van, hogy Trianon következményeit még ma is nyögjük, politikai, társadalmi, kulturális értelemben egyaránt.