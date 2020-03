Titok, hogy mennyiért hozott védőruhákat Magyarországra a Wizz Air

A honvédségi Airbus-okra úgy látszik, máshol volt szükség, a kormány inkább piaci cégnek fizetett a fuvarért.

Közel tizenegy tonnányi rakományt, több tízezer védőruhát és maszkot hozott az a Wizz Air-gép, ami először szállított le Kínában gyártott védőfelszereléseket Magyarországnak, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) megbízására. Az utánpótlásra valóban égető szüksége volt a koronavírus-járvánnyal küzdő egészségügynek, ám az a rendkívüli körülmények között is furcsának tűnt, hogy miért a Wizz Air végzi ezt a munkát, hozza hat ország érintésével, 9000 kilométeren át a rakományt –

Az ügy kapcsán levelet küldtünk minden érintettnek. Kíváncsiak voltunk, hogy kinek az ötlete volt a Wizz Air megbízása, magyarán ki tette meg az első lépést - mennyibe került a védőfelszerelések Magyarországra szállítása, és ami a legfontosabb, miért nem a Honvédség feladata volt ez. A megkeresettebbek közül a Wizz Air volt a legbeszédesebb:

"Az egészségügyi felszerelés szállításáról nemrég kezdődtek az egyeztetések, és mindkét fél rugalmassága és összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt sikeresen Magyarországra érkezzenek az egészségügyi felszerelések."

- írta március 23-án, órákon belül elküldött válaszában Laky Zoltán, a társaság PR-tanácsadója, ki azt is hangsúlyozta, ha további hasonló küldetéseket kapnak, annak is igyekeznek eleget tenni. Erre lesz is esély, hiszen Orbán Viktor nemrég tíz légi szállítmánnyi védőfelszerelés beszerzéséről beszélt (ebből már egy rakomány befutott, de azt kínai gép hozta ). A Wizz Air azt ugyanakkor ismételt kérdésünkre sem árulta el, hogy mennyiért vállalták a munkát,