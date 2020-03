Kilenc repülőt, több száz tonna védőfelszerelést várnak Szijjártóék Kínából

A honvédségi Airbus-okra úgy látszik, máshol volt szükség, a kormány inkább piaci cégnek fizetett a fuvarért.

Az ügy kapcsán levelet küldtünk minden érintettnek. Kíváncsiak voltunk, hogy kinek az ötlete volt a Wizz Air megbízása, magyarán ki tette meg az első lépést - mennyibe került a védőfelszerelések Magyarországra szállítása, és ami a legfontosabb, miért nem a Honvédség feladata volt ez. A megkeresettebbek közül a Wizz Air volt a legbeszédesebb:

"Az egészségügyi felszerelés szállításáról nemrég kezdődtek az egyeztetések, és mindkét fél rugalmassága és összehangolt munkája kellett ahhoz, hogy ilyen rövid idő alatt sikeresen Magyarországra érkezzenek az egészségügyi felszerelések."

- írta március 23-án, órákon belül elküldött válaszában Laky Zoltán, a társaság PR-tanácsadója, ki azt is hangsúlyozta, ha további hasonló küldetéseket kapnak, annak is igyekeznek eleget tenni. Erre lesz is esély, hiszen Orbán Viktor nemrég tíz légi szállítmánnyi védőfelszerelés beszerzéséről beszélt (ebből már egy rakomány befutott, de azt kínai gép hozta ). A Wizz Air azt ugyanakkor ismételt kérdésünkre sem árulta el, hogy mennyiért vállalták a munkát,

Annyi tehát kiderült, hogy a kormány fordult a légi társasághoz. „Értelemszerűen” valóban nekik kellene elmondani, hogy miért döntöttek így, és mennyibe került mindez - de ezt cikkünk megjelenéséig nem tették meg. Az innovációs tárca sajtóosztályának hétfőn küldtünk levelet, de ismételt érdeklődésünkre sem reagáltak kedd délutánig. A Honvédelmi Minisztérium ugyan válaszolt, de szigorúan a konkrét kérdéseket megkerülve: „A Honvédelmi Minisztériumhoz érkezett megkeresésére hivatkozva tájékoztatjuk arról - mint az az Operatív Törzs vasárnapi sajtótájékoztatóján is elhangzott - , hogy a Magyar Honvédség is részt vesz az új koronavírus-járvány elleni védekezési feladatokban. Természetesen a megfelelő kapacitásokat és erőforrásokat ki fogjuk használni” -írták.

Így az sem derülhetett ki, hogy hol tartózkodott a két honvédségi Airbus március 20-23. között, míg a Wizz Air gépe a fél világot bejárva repült felénk – vagy hogy a Honvédség kapott-e egyáltalán megkeresést, felkérést Orbán Viktor stábjától a védőfelszerelések leszállítására. Nem kizárt persze, hogy a szállítógépek eközben éppen külföldön rekedt magyarokat mentettek, de ezen sem lenne mit titkolni.

Cikkünk megjelenése után Szijjártó Péter Facebook-oldalán jelentette be: az eddigiek után még kilenc szállítógépet, több száz tonnányi védőfelszerelést várnak a Kínai Népköztársaságtól, ami szerinte igazi barátnak bizonyult a bajban. "Ennyit a Keleti Nyitás szükségességéről és megalapozottságáról" - tette hozzá a külügyminiszter, aki a Tuan-Csie-lung kínai nagykövettel is tárgyalt. A nyilvánosságra hozott beszélgetés során nem került szóba, hogy a most védőfelszereléseivel a fél világot ellátó Kína maga is nagyban tehet a járvány világméretűvé válásáról: hiszen kezdetben heteken át cenzúrázta az eleinte Hupej tartományban és Vuhan városban tomboló járvánnyal kapcsolatos híreket és netes keresőszavakat kényszerített hallgatásra orvosokat és újságírókat.