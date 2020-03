Két újabb koronavírusos beteg halt meg

408-ra nőtt az igazolt koronavírus-fertőzöttek száma.

A csoportos megbetegedések szakaszában vagyunk, amikor közösségben, személyes érintkezések útján terjed a fertőzés. Magyarországon is már bárhol és bárkiben jelen lehet a vírus. A beazonosított koronavírus-fertőzötteknél jóval nagyobb a tényleges vírushordozók száma, akik fertőzhetnek. A tömeges fertőzés lelassításához nagyon fontos, hogy az idősek, a diákok, a külföldről hazatérők, és aki teheti, az maradjon otthon, továbbá mindenki tartsa be az ajánlásokat és a kijárási korlátozásokat - hívják fel a figyelmet.

Európában és az Egyesült Államokban terjed leginkább a kór

Európában és az Egyesült Államokban "ostromállapot" van az új koronavírus terjedése miatt, miközben a járvány kiindulópontjának számító Vuhanban, Kínában kezdik feloldani a korlátozásokat - írja szombati esti összesítésében az AFP francia hírügynökség. Az AFP kiemeli, hogy világszerte már több mint 28 ezer halálos áldozata van a járványnak, s ebből több mint 20 ezer ember Európában halt meg, 10 023 és 5690 halottal Olaszország és Spanyolország a legsúlyosabban érintett. Emellett gyógymód vagy vakcina hiányában a Föld 3 milliárd lakója kénytelen bezárkózni kötelező érvényű vagy önkéntes korlátozások miatt. Az Egyesült Királyságban, ahol Boris Johnson kormányfőről pénteken derült ki, hogy ő maga is fertőzött, 1000 fölé emelkedett a halálos áldozatok száma, több mint 260 ember vesztette életét a legutóbbi 24 órában. Az AFP rámutat, hogy immár az Egyesült Államokban van a legtöbb fertőzött, ahol több mint 110 ezer embernél mutatták ki a vírust, amely mintegy 1900 embert ölt meg. A fertőzöttek mintegy fele New York államban van. Ezzel összefüggésben Donald Trump amerikai elnök szombaton közölte, hogy mérlegeli, hogy New York, New Jersey és Connecticut államot karantén alá helyezi. A szövetségi törvényhozás a héten 2000 milliárd dolláros gazdaságösztönző csomagot hagyott jóvá, az elnök pedig egy háborús idökből származó törvény alapján utasította a General Motorst, hogy gyártson lélegeztető gépeket. New Yorkban az áprilisban esedékes előválasztást is júniusra halasztotta Andrew Cuomo kormányzó. Németországban átlépte az 50 ezres határt az új típusú koronavírussal bizonyítottan fertőzöttek száma. A Johns Hopkins Egyetem kimutatása szerint szombat délelőtt 50 871 fertőzöttet tartottak nyilván, ami 3593 esettel - 7,5 százalékkal - több az egy nappal korábbi 47 278-nál. A vírus okozta betegségben elhunytak száma 281-ről 351-re emelkedett. Franciaországban, amely a legtöbb halálos áldozat szempontjából az ötödik a világon, április 15-ig hosszabbította meg a korábban életbe léptetett korlátozásokat, mert Édouard Philippe kormányfo szerint a betegség "rendkívül magas hulláma söpör végig" az országon. Franciaországból szombaton több beteget helikopterrel szállítottak ál Németországba. A járvány által eddig nagyjából megkímélt Oroszországban is megugrott szombaton a fertőzöttek száma, és a moszkvai kormány bejelentette, hogy hétfőtől lezárják az ország határait, és szombaton az éttermek és a legtöbb üzlet bezárását is elrendelték. Oroszországban az elmúlt 24 órában 228-cal nőtt az új koronavírussal diagnosztizáltak száma, így szombaton összesen 1264 igazolt fertőzöttet tartottak nyilván, Szentpéterváron, illetve Moszkvában egy-egy koronavírussal kezelt beteg elhunyt. Törökország szombaton leállította a nagyvárosok közötti távolsági vasúti közlekedést, és korlátozták a belföldi repülést, Recep Tayyip Erdogan török elnök pedig arra szólította fel az embereket, hogy maradjanak otthon az új típusú koronavírus terjedésének megfékezése érdekében. Erdogan arra kérte az embereket, vonuljanak önkéntes karanténba, csak vásárolni és egyéb fontos esetekben lépjenek ki az ajtón. Törökországban 7402 fertőzött van, és 108 ember halt bele a vírus okozta Covid-19 névű betegségbe. A Nyugat-Balkán országaiban szombatra tovább nőtt a fertőzöttek száma, és újabb szigorú intézkedések léptek életbe. Szerbiában jelenleg 528 igazolt fertőzött van, 42-en már felépültek a betegségből, nyolcan pedig belehaltak a Covid-19 szövődményeibe. Bosznia-Hercegovina főként szerbek lakta országrészében, a boszniai Szerb Köztársaságban szombattól szükségállapot lépett életbe. Bosznia-Hercegovinában, ahol a fertőzöttek száma 189-ről 230-ra nőtt szombatra, eddig országos veszélyhelyzet volt érvényben. Az országban már négyen vesztették életüket Covid-19 betegség szövődményei miatt. Szlovéniában egy nap alatt 70-el, összesen 632-re emelkedett a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma, és eddig kilencen haltak meg a járvány következtében. Horvátországban péntek reggel kilenc óra óta 84-gyel, összesen 635-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma, és eddig négy halálos áldozata van a járványnak. Romániában szombatra csökkent a koronavírus-fertőzéssel diagnosztizált új esetek száma. Míg csütörtökön 123 fővel, pénteken pedig 263-mal több fertőzöttet jegyeztek mint egy nappal korábban, a szombat délig jelzett növekedés 160 fős. A regisztrált fertőzések száma 1452, a fertőzöttek közül 139 személy meggyógyult, 29 meghalt. Az elmúlt 24 órában öttel nőtt az elhunytak száma. Tovább nőtt az új koronavírus iráni fertőzöttjeinek és halálos áldozatainak száma szombaton, miközben a Közel-Keleten is egyre jobban terjed a járvány miatti félelem. Az iráni hatóságok szombaton bejelentették, hogy 139 új halottal és 3076 új esettel 2517-re nőtt a halottak és 35 408-ra a fertőzöttek száma. Irán a világjárvány egyik gócpontja. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) arra hívta fel a figyelmet, hogy közvetlen veszélyt jelent, ha az egészségügyben dolgozóknak sem áll rendelkezésükre kellő mennyiségű védőfelszerelés. A Vöröskereszt pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy járvány miatt elrendelt elkülönítés és bezártság pszichológiai és lélektani sérüléseket okozhat, többen válhatnak szorongóvá vagy depresszióssá. A francia hírügynökség rámutat, hogy mindeközben az új koronavírus kiindulópontjának számító kínai Hupej tartomány központjába, Vuhanba befutott az első engedélyezett vonat, és kezdik feloldani a járvány miatt elrendelt korlátozásokat. (MTI)