Tizenhatmilliót költött a Fidesz a füredi kiruccanásra, ahol a gyöngyöspatai gyerekek kártérítéséről tárgyaltak

Egyre több a fertőzött és karanténba küldött személy, de Müller Cecília szerint még csak a tömeges járvány küszöbén állunk.

Eddig 108 kórház élére vezényeltek rendőrségi kórházparancsnokokat, akik a készletek feletti ellenőrzést gyakorolják; orvosszakmai döntésekbe nem szólhatnak bele, de járványügyi szabályozásban az ő szavuk a döntő – mondta Halmosi Zsolt vezérőrnagy az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján. Halmosi szerint a kórházparancsnokoknak kell jelenteni a készlethiányt, akik azonnal intézkednek a beszerzésekről, de azt is számon tartják, ha valahol nem gazdálkodnak megfelelően a forrásokkal. A friss járványügyi adatokat Müller Cecília, országos tisztifőorvos ismertette, beszámolt a 2 új halálos áldozatról és a számon tartott 447 igazolt fertőzöttről is. A Népszava kérdésére azt is elmondta, a betegek közül jelenleg 15-en szorulnak lélegeztetőgépre és intenzív ellátásra – ez egy új esetet jelent a vasárnapi adatokhoz képest – a kórházak pedig azért bővítik kapacitásaikat, hogy fel tudjanak készülni a növekvő betegszámra.

Ez ugyanis biztosan megtörténik: Müller újságírói kérdésre nem tudott várható időpontot mondani, de szerinte a tömeges megbetegedések küszöbén állunk, járványos gócpont ugyan még nincs, de az ország egész területéről, egyenletesen érkeznek hírek fertőzésekről. A tisztifőorvos megerősítette Jakab Ferenc pécsi virológus kutató vasárnapi állítását, hogy

a járványgörbe ellaposodott – ami még megoldhatóvá teszi a betegek kórházi ellátását.

Müller Cecília szerint ebben nagy szerepe van a kijárási korlátozás célját megértő lakosságnak is, akinek köszönetet mondott fegyelmezettségükért. A HVG felvetésére számokat nem említve elismerte, gyerek és fiatal is van a hazai koronavírus-fertőzöttek között. Müller egyik legerősebb megállapítása az volt, hogy

semmilyen teszt nem fékezi meg a járvány terjedését, a gyors vírustesztek pedig nem feltétlenül megbízhatóak - sőt, egy negatív teszteredmény is hamis biztonságérzetet kelthet, hasonlóan a rosszul hordott védőmaszkhoz.

Amiben a hatóságok mégis bíznak, az az orr és garatváladékból vett minta – több mint 13 ezer ilyen teszt készült az ország hét laborjában és a Nemzeti Népegészségügyi Központban – de ez is csak az aktuális állapotot mutatja, és csak akkor jelez, ha elég fertőzött sejt van a kenetben. Mint Müller Cecília elmondta, a mentők többnyire egy napon belül tudnak kimenni azokhoz, akik háziorvoshoz fordultak tüneteik miatt – hogy kihez érkezik mintavételre alkalmas mentőkocsi, az az orvos döntésén múlik, az ilyen hívások nem is számítanak sürgős esetnek. A tisztifőorvos arra is figyelmeztetett, hogy vércseppes gyorsteszt előtt (ez mutatja ki a vérben az antitestek jelenlétét) lehet enni-inni, de garatváladékos mintavétel előtt nem szabad semmit fogyasztani, mert az befolyásolja az eredményt.

Több százan bolyongtak alapos ok nélkül

Kiss Róbert rendőrezredes beszámolójából az is kiderült, hogy nem mindenki fogadta fegyelmezetten a hatósági korlátozást.

A rendőrök idáig 739 olyan személlyel szemben intézkedtek, aki nem alapos indokkal hagyta el otthonát.

Közülük 645-en a figyelmeztetésből is értettek, 79 ember ellen azonban feljelentést is kell tenni, 15 fővel pedig helyszíni bírságot fizettettek a most szabálysértésnek minősülő indokolatlan utcai mászkálás miatt.

Két nap alatt 1735 embert küldtek hatósági karanténba

. Az ezredes szerint nem akarják túlzottan korlátozni a magánélethez való jogot, és az is elvárható, hogy valaki önkéntesen legyen jogkövető, várja ki a 14 napos elzárás végét. Kiss elmondta, hogy hétfő délelőttig 9037 személy került hatósági karanténba, akiket 57 ezer alkalommal ellenőriztek. Ez azt jelenti, hogy szombat óta 1735 új esetben rendeltek el karantént, ami lassulást jelent, tekintve, hogy csak péntek délelőttől szombat délelőttig 2270 embert küldtek két hetes elzárásra. A Népszava arról kérdezte írásban az operatív törzset, hogy lehet, hogy több karanténba zárt személyt múlt csütörtök óta nem ellenőriztek a járőrök, pedig korábban naponta 2-3 alkalommal is jártak náluk

Vannak magántesztek is, de ezeket nem tartják számon

A sajtótájékoztatón az is elhangzott, hogy



bár a népegészségügyi központ tud a magánlaboroknál végzett tesztekről, azok eredményét nem számítja be a hivatalos statisztikába – vagyis, a hivatalosan közöltnél több igazolt fertőzött is lehet.

Müller Cecília szerint az ugyanis a magánlaborok felelőssége és kötelezettsége lenne, hogy megosszák adataikat az állami központtal. Eldöntendő és még megválaszolatlan kérdés, hogy miért tennének ilyet, ha a hivatalos statisztikákban ezek az adatok úgysem szerepelnek majd – de az sem kizárt, hogy éppen az adatközlés elmaradása miatt nem tudhatunk a magánlaborok eredményeiről. Kiss Róbert a sajtóeseményen arról is beszámolt, hogy a börtönökből napi 24 órában védőmaszkokat gyártanak az egészségügyi dolgozók számára, a nemrég Törökországból érkező több rétegű textilből pedig napi 33 ezer darab maszkot lehet előállítani.