Mai Szijjártó: 4,9 millió maszk, 2 millió kesztyű érkezett Kínából

Közel a fertőzés „platója”, azt viszont nem tudjuk, mikor esik újra a járványgörbe. Az országos tisztifőorvos szerint már 20 idősotthonban találtak koronavírusos beteget.

Összesen 842 fertőzött szorul kórházi ápolásra, közülük 82 állapota olyan súlyos, hogy lélegeztetőgépen tartják őket. Többségük idős, krónikus alapbetegségekkel is küzdő beteg, de akad ápolt a 40-es , 50-es korosztályból is – mondta el Müller Cecília az operatív törzs keddi sajtótájékoztatóján.

a kijelölt laborokban eddig több mint 50 ezer laborvizsgálatot végeztek, a WHO ajánlásai alapján, vagyis kizárólag a vírus örökítőanyagát tesztelik. Müller szerint abban továbbra sincs változás, hogy a fővárosban és Pest megyében regisztrálták a legtöbb eddigi megbetegedést, ezeket pedig Fejér megye és néhány határ menti megye követi. friss járványügyi adatokat (2098 fertőzött, újabb 14 halottal már 213 elhunyt, 287 gyógyult) közlő tiszti főorvos arra is kitért, hogyWHO ajánlásai alapján, vagyis kizárólag a vírus örökítőanyagát tesztelik. Müller szerint abban továbbra sincs változás, hogy a fővárosban és Pest megyében regisztrálták a legtöbb eddigi megbetegedést, ezeket pedig Fejér megye és néhány határ menti megye követi.

Müller Cecília hangsúlyozta, a járvány főként zárt közösségekben terjed, és jellemzően idősotthonokban, olyan kórházi osztályokon van jelen, ahol új fertőzötteket kezelnek. Bejelentése szerint a népegészségügyi központ eddig 20 idősotthonban talált országszerte koronavírusos lakót vagy dolgozót: az intézmények többségénél csak egy-két ilyen személy van, de három, nagyobb létszámú otthonban több fertőzöttet is kimutattak – ezeknél a honvédség is fertőtlenítést végzett vagy végez.

Mint Müller elmondta, a legsúlyosabban továbbra is a Pesti úti idősotthon érintett, ahol elvégezték az állomány teljes körű tesztelését:



összesen 274 lakót és 58 dolgozót vizsgáltak meg – a lakók között 58, a személyzet tagjai között pedig 4 új koronavírusos fertőzöttet találtak.

Az országos tiszti főorvos ennek apropóján megköszönte az Országos Mentőszolgálat közreműködését is, ők végezték ugyanis a tesztelést.

Hetekig is kitarthat a járvány „platója”

Müller Cecília szerint egy fertőzöttre jelenleg 30 laborvizsgálat jut Magyarországon – a beteg mellett a kontaktszemélyeket is vizsgálják – és ezt nagyon jó aránynak tartja, hiszen a WHO egy a tízhez arányt javasol. Mint hozzátette, bíznak benne, hogy sikerül ellaposítani úgy a járványgörbét, hogy a betegek száma nem növekedik majd exponenciálisan – így minimalizálni lehetne a halálos áldozatok számát is.

Az RTL Klub kérdésére – mit gondol arról a tiszti főorvos, hogy Szlávik János infektológus szerint lehet, hogy júniusig elhúzódhat a krízis – Müller azt monda,

ha elérjük a tömeges megbetegedések csúcsértékét, az még nem jelenti, hogy utána azonnal csökken is a fertőzések görbéje. Akár heteken át is maradhatunk a „platón”, tehát közel ugyanazon a napi fertőzésszámon, míg nem a csökkenés egyértelmű lesz.

A tiszti főorvos legalább egy hetes csökkenő tendenciát tart figyelemre méltónak. A Ripost felvetésére pedig azt is hozzátette, Magyarországon még nem tudnak olyan esetről, hogy valaki makkegészségesen kapta el a koronavírus-fertőzést, és úgy halt bele a betegségbe.

Több mint 27 ezer alkalommal avatkoztak közbe a rendőrök

A jáványügyi védekezés rendészeti kérdéseiről ezúttal is Kiss Róbert rendőr alezredes beszélt: mint elmondta, március 28. óta 27497 esetben jártak el a rendőrök a kijárási korlátozások megszegése miatt, ebből 14946 esetben csak figyelmeztetéssel értek, 5983 feljelentést tettek és 6 568‬ esetben helyszíni bírságot szabtak ki. Büntetőeljárást pedig 255 esetben indítottak – ebből a legtöbb, 73 nyomozást csalás, 65 eljárást rémhírterjesztés, 26 nyomozást közveszéllyel fenyegetés, 13-at pedig járványügyi szabályok megszegése miatt indítottak (ilyet akkor követ el valaki, ha igazolt fertőzöttként hagyja el a hatóságilag kijelölt karanténzónát). Újságírói kérdésre Kiss elmondta, jelenleg még több mint 11 ezren vannak hatóságilag elrendelt házi karanténban (őket több mint 160 ezerszer ellenőrizték eddig a rendőrök) és azok, akiknek ezt állapota megengedi, nyugodtan dolgozhatnak otthonról. Kitért a Magyarországon átingázó szerb, ukrán és román vendégmunkások helyzetére is: ők csak akkor léphetnek be az országba, ha nem mutatják a fertőzés jeleit – határonként ezt négy órás intervallumban tehetik meg – és kizárólag meghatározott tranzitútvonalakat használhatnak, sőt, egy bizonyos idő alatt el kell hagyják az állam területét.



A Nébih is nekifogott az ellenőrzéseknek

A sajtótájékoztatón megszólalt Zsigó Róbert, az agrártárca élelmiszerlánc-felügyeletért felelős államtitkára, aki azt hangsúlyozta, hogy Magyarországon az élelmiszer-ellátás biztosított, bár a járvány komoly kihívások elé állította az ellátási lánc minden tagját, a vetőmag-termesztőtől és termelőktől kezdve a beszállítón át a vendéglátósokig.

Zsigó szerint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) oldalán hasznos tanácsokkal látja el az érintetteket, hogy miként dolgozhassanak biztonságosan a járványhelyzet alatt is. A Nébih azonban nem csak üzen, házhoz is jön, hogy tanácsot adjon és közben ellenőrizzen: Zsigó Róbert elmondta, hogy a hivatal véletlenszerűen 64 üzletet ellenőrzött országszerte, és ezzel lefedték az összes hazai áruházláncot. A tapasztalataik alapvetően jók: bár a vizsgált üzletek 73 százalékában nem találtak a vásárlóknak kikészített kézfertőtlenítőt és kesztyűt, a takarításra mindenütt figyeltek – a bevásárlókocsikat és kosarakat műszakonként, de akár többször fertőtlenítik a dolgozók; az üzletek kétharmadában pedig rendszeresen fertőtlenítik a bevásárlószalagokat és bankkártya terminálokat is.