"Soha, de soha" nem csökkent ennyire a szén-dioxid-kibocsátás az Egyesült Államokban

A koronavírus-járvány miatt az üzemanyag-fogyasztás jelentős visszaesése miatt az Egyesült Államokban "páratlan mértékben csökkent a széndioxid-kibocsátás, Európában pedig mintegy 11 ezerrel csökkenhetett a légszennyezettséggel összefüggő halálesetek száma.

Páratlan mértékű csökkenés

A három fontos üzemanyag - a benzin, a dízel és a kerozin - fogyasztáscsökkenése az üvegházhatású gázok kibocsátásában drámai mértékű esést idézett elő – idézte Észak-Arizonai Egyetem kutatóinak közleménye Kevin Gurney professzort. Április első heteiben a benzin iránti kereslet 43,1, a keroziné 59,3, a dízelé 16,7 százalékkal esett vissza a tavalyi év azonos időszakához képest.

"Soha, de soha nem jegyeztek fel korábban ilyen mértékű csökkenést" – hangoztatta.

A közúti közlekedés mintegy 20 százalékkal járul hozzá az ország szén-dioxid-kibocsátásához évente, így természetes, hogy a benzinfogyasztás csökkenése hatással van a levegő minőségére, de a klímaváltozásra is. "Soha nem folytathattunk volna egy olyan kísérletet, amelyben leáll a közúti közlekedés, a Covid-19-járvány tette lehetővé, hogy lássuk, mit jelent a levegőminőségre, ha nem vezetünk gépkocsit" – magyarázta.

A műholdas és a szárazföldi megfigyelő állomások adatai március közepe óta egyértelműen mutatják a légszennyezés csökkenését szerte az országban, összhangban az üzemanyagfogyasztás csökkenésével. Ha június végéig a jelenlegi szinten marad ezeknek az üzemanyagoknak a fogyasztása, akkor a kutatók számításai szerint idén öt százalékkal csökkenhet a szén-dioxid-kibocsátás. Ha pedig a fogyasztás 12 hónapon át a jelenlegi szinten maradna, az 15 százalékos éves CO2-kibocsátáscsökkenést jelentene.

A mostani csökkenés jóval meghaladja a 2008-as globális pénzügyi válság idején tapasztalt három százalékos kibocsátás-visszaesést, de, mint a kutató mondta, azt egyelőre nem lehet tudni, hosszú távon ez miként fog megmutatkozni, de a klímára mindenképpen jó hatással lehet ez a pusztító társadalmi és gazdasági csapás – fogalmazott Gurney professzor.

Kevesebben halnak meg a légszennyezettség miatt

A múlt hónapban mintegy 11 ezerrel csökkenhetett a légszennyezettséggel összefüggő halálozások száma Európában – állapította meg a Centre for Research on Energy and Clean Air (Energiaügyi és Levegőtisztasági Kutatóközpont) új tanulmánya. A járműforgalom és az ipari károsanyag-kibocsátás meredek visszaesése miatt ezen kívül

1,3 millióval kevesebb munkahelyi távolléti napot,

6000-rel kevesebb gyerekkori asztmás esetet,

1900-rel kevesebb sürgősségi esetet és

600-zal kevesebb koraszülést számoltak a kutatók.

Miközben a világjárvány rengeteg emberéletet követel, a kutatók úgy vélik, a járványra adott válasz egy tisztább, egészségesebb környezet esélyét mutatta meg, ami akkor lehetséges, ha az emberiség lemond a szennyező, ásványianyag-alapú iparról – idézte tanulmányt a The Guardian című brit napilap honlapja. A tavalyi év ugyanezen időszakával összehasonlítva a nitrogén-dioxid koncentrációja 40 százalékkal, a mikroszemcsék - pm2,5 - koncentrációja 10 százalékkal csökkent. A két szennyező anyag a szívet és a légzőrendszert károsítja. Együtt mintegy 470 ezer ember halála írható a számlájukra évente Európában.



A légszennyezés miatti halálozás csökkenését olyan statisztikai modellszámításokkal kalkulálták, amelyek a légszennyezés, az időjárás, a károsanyag-kibocsátás, a népesség és a betegségek előfordulásának adatait tartalmazták. Azt állapították meg, hogy a csökkenést 40 százalékban a szívproblémák, 17 százalékban a tüdőbetegségek, 13-13 százalékban a stroke és a rák miatti halálozások elmaradása okozta.

A világon ennél sokkal nagyobb lehetett az elkerült halálozások száma, mivel a tanulmány egyetlen kontinensre és egyetlen hónapra fókuszált.