„Sírni is engedjük” – Így támogathatunk lelkileg egy koronavírusos beteget

Pánikot, de indulatot is kiválthat, ha valaki köhög, tüsszent mellettünk, pedig könnyen lehet, hogy „csak” allergiás. Fontos tudni, mire és hogyan reagál a szervezetünk.

Köhögés, tüsszentés, orrfolyás – a szervezet természetes reakciói, főleg a ma már népbetegségnek számító allergia esetén. A járvány idején azonban pánikot is kelthet, ha ezek valamelyikét észleljük magunkon vagy a környezetünkben élőknél. Sokan megijednek, hogy koronavírussal fertőződtek meg, de indulatokat is gerjeszt, ha valaki a közelben tüsszent, az orrát fújja, esetleg köhög is. A tünetek valóban lehetnek hasonlóak, de mivel a pollenszezon egyszerre indult a vírushelyzettel, fontos megkülönböztetni , hogy a szervezetünk mire és milyen immunválaszt ad – hangsúlyozta Várdi Katalin, az InspiroMed Légzésközpont és Alvásklinika tüdőgyógyász főorvosa.

A világjárvány nemcsak az életünket, de a reakcióinkat is alapjaiban rendezte át. Ugyan eddig is rosszallóan néztük, ha valaki az utcán úgy köhögött, tüsszögött, hogy a kezét nem tette a szája elé. Sokan tettek akkor is megjegyzést, ha valaki betegen ment dolgozni, iskolába, óvodába. Az elmúlt időszak eseményei azonban valódi hisztériává erősítettek egy légúti fertőzés és az allergia tüneteivel kapcsolatos reakciókat.

Ma már minden ötödik ember diagnosztizáltan allergiás, de ennél sokkal többen mutathatnak bizonyos időszakokban tüneteket. Az allergia olyan, a légutakat érintő immunválasz, amelyet nem kórokozó, hanem elsősorban pollenek váltanak ki. Ha a nyálkahártyát valami irritálja, a szervezet igyekszik azt az immunrendszer segítségével eltávolítani. Az ennek következtében kialakuló gyulladás gyengíti a nyálkahártya védekezőképességét, ezért allergiaszezonban fontos az orvos által előírt gyógyszereket szedni, mert a tünetek enyhítésével ezek hozzájárulnak ahhoz is, hogy az immunrendszer ellenálló maradjon az egyéb légúti megbetegedésekkel szemben.

Hogyan különböztethetjük meg?

A két betegség tünetei sokban hasonlítanak, de a koronavírus-fertőzést általában hőemelkedés vagy láz is jellemzi. Mindkettő száraz köhögést okoz, a koronavírus esetében viszont jellemző a nehézlégzés is. Ez és a magas láz a WHO adatai alapján a koronavírus leggyakoribb tünete, betegek 88 százalékánál megfigyelhető. Ezt követi a száraz köhögés (68%), a fáradtság (38%) és a hurutos köhögés (33%). Előfordulhat ízületi fájdalom, torok-, fejfájás és hidegrázás is. A szénanátha jellegzetes tünetei az orrviszketés, a tüsszögés, a vizes orrfolyás, a bedugult orr, a torok- és szemviszketés. A kiváltó ok többnyire valamilyen virágpor, pollen, kora tavasszal például a virágzó fák okozhatnak panaszokat. A Covid-19 fertőzésnek kevésbé jellemző tünete a tüsszögés és a viszketés. A betegség a szaglás és az ízlelés hirtelen elvesztéssel jár, ezek az allergiánál csak hosszú idő után alakulhatnak ki, akkor is csökkent formában. Előfordulhat, hogy valaki az allergiájával egyszerre kapja el a koronavírust, erre akkor érdemes gyanakodni, ha a megszokott tüneteken túl a Covid-19 panaszait is tapasztalja.

Ha az allergiás tünetek enyhék, néhány napig érdemes lehet kipróbálni a vény nélkül kapható allergiakészítményeket. Ha a tünetek javulnak vagy nem rosszabbodnak, nincs ok az aggodalomra. Állapotromlás esetén azonban cselekedni kell, a kezeletlen allergia ugyanis további problémákat okozhat – hangsúlyozta a szakorvos. Az allergiaszűrések jelenleg ugyan szünetelnek, de egy szakorvos telefonos kikérdezés és konzultáció alapján is sokat tud segíteni. Már ismert allergiára a szakorvos e-recept formájában is fel tudja írni a készítményt.

A járvány idején se hagyjuk el a megszokott gyógyszerek szedését, már csak azért sem, mert a tünetek veszélyt jelenthetnek, például szipogással az orrból a tüdőbe juttathatjuk a vírust – hívta fel a figyelmet a szakorvos. Ugyanezért nem javasolt viszont az orrmosó használata, mert nagyobb az esély, hogy a tüdőbe juttassuk a folyadékcseppekhez tapadó vírust.