Orbán telefonon smúzolt a kínai elnökkel, miközben az ázsiai országból ugyan sok, de vitatott minőségű védőeszköz érkezett

A Békés Megyei Főügyészség visszavonta Csóka-Szűcs János rémhírterjesztés miatti gyanúsítását. A rendőrség a szerencsi eset után itt is „hibázott”.

Nem terjesztett rémhírt, és már nem is gyanúsított a gyulai facebookozó – adta hírül a Media1. Mint írták, Havrán Ákos, a Békés Megyei Főügyészség megbízott főügyész-helyettese arról tájékoztatta a portált péntek délután, hogy elfogadták Csóka-Szűcs János a gyulai ügyészségen tett panaszát. A Gyulai Járási Ügyészség már meg is szüntette a férfi gyanúsítotti minőségét, akiből szerdán azért vált gyanúsított, mert közzétette, hány ágyat kellett kiüríteni a gyulai kórházban. A Momentum szimpatizánsát még szerdán hajnalban kereste fel a rendőrség, házkutatást tartottak az otthonában, adathordozóit, telefonját, számítógépét lefoglalták, majd 4 órán át tartó kihallgatását követően meggyanúsították rémhírterjesztéssel. Csóka-Szűcs János elmondása szerint hazajutásában nem segítettek, holott mozgássérült és cukorbeteg. Azért indult a rendőrségi eljárás ellene, mert egy mondatot közzétett a Facebookon arról, hogy a helyi kórházban hány ágyat ürített ki a kormány, illetve megosztotta Hadházy Ákos (független) ellenzéki országgyűlési képviselő posztját, melyben a kórházi ágyak kiürítése elleni dudálós demonstrálásra hívták az embereket. Az ügyből azután országos majd nemzetközi botrány robbant ki, mivel senki nem igazolta, hogy a megjelent mondatával szándékosan veszélyeztette volna a koronavírus elleni küzdelmet, ráadásul a közzétett tényállításról nem bizonyosodott be, hogy ne lenne valós. A koronavírus miatti országos veszélyhelyzet idején egytől öt évig terjedő börtönbüntetés szabható ki rémhírterjesztésért. Csóka-Szűcs János jogi képviseletét a Magyar Helsinki Bizottság látta el, ők segítették az ügyészségi panasz elkészítését is.