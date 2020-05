Előfordul, hogy a hatóság téved – mondta a rémhírterjesztés miatt előállított két férfi ügyéről Varga Judit

„Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik” – jelentette ki az igazságügyminiszter.

„Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik” – ezt mondta Varga Judit az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azzal kapcsolatban, hogy rémhírterjesztés miatt két férfit is előállított a rendőrség. Az igazságügyminiszter szerint előfordul, hogy a hatóság téved. Varga Judit arról is beszélt: folyamatosan benne van a levegőben az enyhítés. A koronavírus-járvány miatti különleges felhatalmazás megszüntetéséhez egy törvényjavaslatot kell majd benyújtani az országgyűlésnek. Az ország veszélyhelyzetre való felkészítése már megtörtént, ha bármilyen újabb rendelkezésre lenne szükség, akkor a jogalkotók megfelelően fogják kezelni a helyzetet – mondta az igazságügyminiszter. Hozzátette, hogy átgondoltan kell a kivezetésre gondolniuk, mert minden eshetőségre fel kell készülniük, így akár egy második hullámra is. Gondolkodnak azon, hogy mi lenne a legrugalmasabb megoldás.