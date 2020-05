Csóküzenetek tekintetekkel - vidéki színházi próbák járvány után

A vidéki színházakban óvatosan, bizonyos szabályok betartásával lehet próbálni a járvány után. Színházigazgatókat kérdeztünk, hogy mit lépnek ebben a helyzetben.

A színházak márciusi leállása óta a teátrumok anyagi helyzetéről, mentőcsomagokról, segélyekről, online közvetítésekről és online próbákról eshetett szó. A nyitás alkalmat ad arra, hogy újra készülő produkciók, művészeti tervek kerüljenek a középpontba. A szombathelyi Weöres Sándor Színházban a hosszú leállás után keddtől újra próbálnak – mondta lapunknak Jordán Tamás igazgató. Először Czukor Balázs rendezésében az eredetileg áprilisra tervezett Ádám almáit kezdik újra próbálni, majd a mostani tervek szerint június elejétől Valló Péter próbálja a Pogánytáncot. Jordán Tamás megjegyezte, hogy minden szabályt igyekeznek betartani, az esetleges csókjelenetekről azt mondta, egyelőre arra van lehetőség, hogy a színészek a tekintetükkel üzenjék a csókot. Úgy látja, hogy előadásokat ősztől tudnak majd tartani. Júliusban várhatóan kiírják az igazgatói pályázatot, amin ő nem indul, a szerződése 2021. január 31-ig szól. A jövő hetet viszont már ő is Szombathelyen tölti, sőt hosszú idő után társulati ülésre is várja a munkatársait. Miskolcon is elkezdődnek a héten a próbák a színházban. A nagyszínpadon Szabó Máté rendezésében a Szerelmes Shakespeare készül, a kamaraszínházban pedig Mohácsi János irányítja a Francia rúdugrás próbáit. Béres Attila a Miskolci Nemzeti Színház direktora elmondta, hogy nyáron június, júliusban is próbálnak majd, augusztusban pedig úgy tervezik, hogy tíz nap alatt az összes elmaradt előadást felújítják. Az új évadban pedig szeretnék kárpótolni a bérleteseket. Az igazgató-rendező is hozzászólt a csókjelenetek tematikájához. Szerinte mivel maszkban és kesztyűben próbálnak majd a színészek, ezeket az eszközöket a színház adja a játszóknak, az ilyen jeleneteknél először is jön a „szünet”, aztán az érzelmi jelenlét megtartásával kell megoldani, miközben a csók fizikai aktusa szükségszerűen elmarad. Béres Attila úgy véli, komoly harcot kell majd vívni a nézők bizalmáért, hogy újra merjenek járni a színházba és az esetleges félelmüket le tudják győzni, de bízik a miskolciakban, akik nagyon hűségesek a mai Magyarország első kőszínházához.

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA MÁSKÉPP - Székesfehérváron online próbálnak

A székesfehérvári Vörösmarty Színház vezetője, Szikora János óvatosabb, mint kollégái, egyelőre igyekszik felmérni a helyzetet. „Én nem tudok maszkban, szabályok között színházat csinálni, így mi egyelőre csak online próbálunk” - mondta kérdésünkre a direktor. Ezen a héten indultak el az online próbái Az ember tragédia 2 című előadásnak, amely Madách szövegének négy kortárs író általi újragondolása. „ Mivel a színházigazgató felelőssége, hogy mikortól miként nyitja újra a színházat, biztos, hogy nem én leszek az első aki például a személyes próbákat bevezeti, de természetesen figyelem a kollégáimat és a helyzet alakulását – tette hozzá Szikora János. Az említett előadás bemutatóját szeptember 12-re tűzték ki és augusztusban szeretnék személyesen is próbálni. Cseke Péter, a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház igazgatója is félti a társulatát, de június közepétől szeretne zárt körű felújító próbákat tartani, illetve felvenni előadásokat és házi DVD-éket készíteni ezekből. Augusztus 15-től viszont ahol lehetséges, a színházban, vagy szabadtéren játszanának is, és pótolnák azt a két bemutatót, amelyet az évad végére terveztek, emiatt július végétől próbálnának. Pécsett is kész tervekkel várják az újranyitást. Rázga Miklós a Pécsi Nemzeti Színház direktora elmondta, hogy két produkció próbáit is elkezdték már áprilisban online, illetve kiscsoportban. A nagyszínpadon a Csókos asszonyt és a kamarában Szálinger Balázs László Király visszatér című darabját mától pedig a színházban, természetesen a járványügyi szabályok betartásával próbálják tovább és június közepére tervezik a zárt körű házi főpróbákat. A mostani elképzelések szerint szeptemberben kezdenék az évadot, de készen állnak, ha döntés születik, a Pécsi Országos Színházi Találkozó, illetve a Pécsi Balettel közös Tánctalálkozó helyszínének biztosítására is. Venyige Sándor, a Pest megyei Veres1 Színház vezetője, elmondta, hogy készülnek a következő évadra, illetve a nyárra is. A helyi egészségközpont azzal támogatja a színházat, hogy mielőtt elkezdik az Óz, illetve a Black Comedy próbáit, letesztelik a munkatársakat. A terveik szerint a szabadtéri helyszínnel rendelkező Mézesvölgyi Nyár Fesztivál előadásait, amint a szabályok megengedik, megtartják.