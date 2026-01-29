Giuseppe Verdi Aida című operáját újra műsorra tűzte a Magyar Állami Operaház. Mohácsi János rendezését több mint tíz évvel ezelőtt mutatták be az Erkel Színházban.
A kulturális korszakalkotás térfoglalása mindinkább elszívja a levegőt a független, rendszerkritikus művészet elől. Van, akit a közéleti viszonyok sarkalltak távozásra, más a jobb anyagi lehetőségek miatt keresi távolabb a lehetőségeket, miközben a nyelv sok esetben marasztaló kifejezőeszköz.
Mohácsi János tavaly ősszel rendezte meg A falu rosszát Miskolcon. A szinte a teljes társulatot mozgató zenés előadás karácsony előtt is üde, bár nem rövid estének bizonyult.
Erős, szenvedélyes társulati jelenlét, ez jellemző a Hermelin és a Producerek című előadásokra is a Miskolci Nemzeti Színházban.
A kimondottan ezer szállal társulathoz kötődő Mohácsi vándor rendező lett. Itt is, ott is megtermékenyít egy-egy színész csapatot.
A vidéki színházakban óvatosan, bizonyos szabályok betartásával lehet próbálni a járvány után. Színházigazgatókat kérdeztünk, hogy mit lépnek ebben a helyzetben.
Botrányt kavart, hogy Molnár Ferenc jogörökösei a premier előtt közvetlenül letiltották Nyíregyházán a Delila című darabot. Az előadás rendezője Mohácsi János szerint neki nem védeni kell a szerzőt, hanem kiteljesíteni.
Hideglelősen dermesztő a tömeg az Istenítélet Mohácsi János által rendezett előadásában, a Vígszínházban. Sátánian kegyetlen. Lidércesen könnyen manipulálható, és már nem is csak a hatalom által, hanem öngerjesztővé vált ez a sátáni folyamat.
A rögvalót, az elviselhetetlen abszurditást, a képtelenségek képtelenségét belevetítik a szerzők az operett műfajába, a Köd utánam című darabban. Az Örkény Színház előadását Mohácsi János rendezte és a szöveget is írta testvérével, Mohácsi Istvánnal együtt. A gunyorosan temperamentumos zenét, állandó munkatársuk, Kovács Márton szerezte, aki virtuózan hegedül is a zenekar élén. Az epés szóleleményekkel teli dalszövegeket Parti Nagy Lajos ötölte ki.
A Trafóban átadták a színikritikusok díjat, a legjobb előadás, Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY lett. A legjobb rendezés pedig Zsótér Sándor munkája a Brand a Nemzetiben. A gálán megemlékeztek a nemrég elhunyt jeles kritikusról, Koltai Tamásról.
Az Örkény István Színház e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY című, Mohácsi János rendezte produkciója kapta a legjobb előadásnak járó elismerést a Színházi Kritikusok Céhének vasárnapi díjátadóján a Trafó - Kortárs Művészetek Házában, ahol az előző évad legkiemelkedőbb teljesítményeit jutalmazták.
Nem és nem, nem volt idegenrendészeti eljárás az, hogy 1941-ben, több mint húszezer zsidót a halálba küldtek, ahogy ezt egy kormányzati intézet vezetője bátorkodott mondani. Az Örkény Színház "e föld befogad avagy számodra hely" című előadása, ami a Kamenyec-Podolszkijban történt deportálások eseményeit dolgozza fel, abszolút azt állítja, hogy nagyon nem erről volt szó.
A jelek szerint él oly adminisztrátor vagy színházi alkotó az országban, aki szívesen megmondaná, hogy ki dolgozhat ma itthon színházban és ki nem, és mit csinálhat és hogyan. Erről is beszélt lapunknak Mohácsi János. A rendező úgy véli, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója tájfunszerű politikai hátszéllel bedarálta az egész színházi életet. Emiatt rossz tárgyalási pozícióban van, elsősorban önmaga előtt. Mohácsi szerint a különböző pénzosztó kuratóriumokban többségében olyan emberek ülnek, akik vezetőként korábban bizonyították szakmai alkalmatlanságukat, de közel állnak a jelenleg regnáló politikai adminisztrációhoz.
Nem tud olvasni a halál. Ráadásul szórakozott is. Gőze nincs, hogy ki szerepel a listáján, kit is kell elvinnie. Ez a különös alak az Örkény Színházban, A képzelt beteg előadásán látható, a Mohácsi János által rendezett, és öccsével, Mohácsi Istvánnal átírt Moliere vígjátékban.
A Radnóti Színházban vasárnap este mutatják be Mohácsi István - Mohácsi János: A csillagos ég - Avagy, a nemzetközi sikerre való tekintet című új darabját. A mű egy színházi társulat rendkívül groteszknek tűnő életébe kalauzolja el a nézőt, mai közéleti áthalásos fanyar, ironikus poénokkal.