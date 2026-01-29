A kirekesztés veszélye a fejünk fölött lebeg

A jelek szerint él oly adminisztrátor vagy színházi alkotó az országban, aki szívesen megmondaná, hogy ki dolgozhat ma itthon színházban és ki nem, és mit csinálhat és hogyan. Erről is beszélt lapunknak Mohácsi János. A rendező úgy véli, Vidnyánszky Attila, a Nemzeti Színház igazgatója tájfunszerű politikai hátszéllel bedarálta az egész színházi életet. Emiatt rossz tárgyalási pozícióban van, elsősorban önmaga előtt. Mohácsi szerint a különböző pénzosztó kuratóriumokban többségében olyan emberek ülnek, akik vezetőként korábban bizonyították szakmai alkalmatlanságukat, de közel állnak a jelenleg regnáló politikai adminisztrációhoz.