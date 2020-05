Személyenként négy négyzetméternyi vízfelületet kell majd biztosítani a medencékben a budapesti strandokon

Az ÁSZ hangsúlyozza, hogy nem a párt elégett könyvelése miatt döntöttek így, a párt szerint viszont pont, hogy a tűzbe veszett számlákat követelik rajtuk.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) felfüggesztette a Demokratikus Koalíció (DK) költségvetési támogatását mindaddig, amíg a párt helyre nem állítja törvényes gazdálkodását és ezt dokumentumokkal nem igazolja – jelentette be a számvevőszék főtitkára csütörtökön, online sajtótájékoztatón. Holman Magdolna az ellenzéki párt 2017-2018. évi gazdálkodásának ellenőrzéséről szólva azt mondta, a DK nem igazolta az időszakról közzétett adatok valódiságát: pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt bevételeiről és kiadásairól, a valótlan pénzügyi kimutatások közzétételével a párt a saját tagságát is megtévesztette – idézi szavait az MTI. A számvevőszék azt is jelezte, a DK elnökének, Gyurcsány Ferencnek, hogy milyen dokumentumokkal kell igazolnia a párt törvényes gazdálkodásának helyreállítását, és amennyiben a DK ennek eleget tesz, az ÁSZ azonnal visszavonja a költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztését.

Holman Magdolna szerint a DK esetében nem dokumentumok hiányáról van szó, tehát a számvevőszék jelentésének semmi köze nincs a párt székházában történt tűzesethez.

Elmondta, az ellenzéki párt közzétette a 2018-as pénzügyi kimutatását, majd az ÁSZ-nak azt jelezte, hogy nem tudja igazolni annak valódiságát. A főtitkár azt is hangsúlyozta, hogy a DK-tól nem 2017-2018-ra vonatkozóan kérnek adatokat, hanem jelenlegi dokumentumokkal kérik a törvényes működés igazolását. Holman szerint a DK könyvvezetése és gazdálkodása 2013-ban, 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban sem felelt meg a törvényi előírásoknak, a 2018. évi országgyűlési választás kampánypénzeinek ellenőrzése során pedig az ÁSZ azt állapította meg, hogy a DK a jelölőszervezetnek járó költségvetési támogatást nem szabályszerűen használta fel.

Ma reggel bejelentették, hogy azért, mert a DK központi irodájában elégett számlákat nem tudtuk bemutatni, felfüggesztik a párt állami támogatását, ráadásul mindaddig, amíg ezeket be nem mutatjuk. És mivel ezek a számlák – bármennyire is hallgat erről a Fidesz által megszállt állami szervezet – valóban elégtek a tűzben, és ezeket ezért soha nem is fogjuk tudni bemutatni, a DK állami támogatásának megvonása akár örök életre is szólhat.” A párt jelezte, minden jogi eszközzel bizonyítani fogják az ÁSZ-döntés törvénytelenségét.

A Demokratikus Koalíció ezt teljesen másként látja: a párt honlapján, közleményben reagált a történtekre. Mint ebben írják, a „volt fideszes országgyűlési képviselő, Domokos László által irányított (Párt)Állami Számvevőszék ismét megtette a feladatát, amit a hatalomtól kapott.

Reagált az ÁSZ Az ÁSZ később a párt közleményére úgy reagált, támogatja a Demokratikus Koalíciót abban, hogy betartsa a törvényeket, és a DK tagsága számára is átlátható legyen a párt gazdálkodása. „Az Állami Számvevőszék lezárta a Demokratikus Koalíció gazdálkodásának 2017-2018. évekre vonatkozó ellenőrzését. A DK nem igazolta a gazdálkodásáról közzétett adatok valódiságát. Pénzügyi kimutatásai nem mutatnak megbízható és valós képet a párt bevételeiről és kiadásairól, a valótlan pénzügyi kimutatások közzétételével a párt a saját tagságát is megtévesztette. Az ÁSZ célja a DK törvényes gazdálkodásának támogatása, ezáltal pedig a közpénzügyi helyzet javítása. A pártnak most a 2020. évre vonatkozó dokumentumokkal kell igazolnia az ÁSZ felé azt, hogy kialakították a törvényes gazdálkodás feltételeit. Amennyiben ezt megteszik, az ÁSZ azonnal visszavonja a költségvetési támogatás folyósításának felfüggesztésére vonatkozó intézkedését, és a párt hozzájuthat a felfüggesztett költségvetési támogatásához. Az ÁSZ rágalmazása helyett, a Demokratikus Koalíció minden lehetőséget ragadjon meg annak érdekében, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően gazdálkodjon. Az ÁSZ támogatja a DK-t ebben.”

A költségvetési támogatás visszaszerzése létfontosságú lehet a Demokratikus Koalíció számára, hiszen a felfüggesztés miatt hosszabb vagy rövidebb ideig 400 millió forinttól eshetnek el.

Holman sajtótájékoztatóján az is bejelentette, hogy a felszámolás alatt lévő Együtt – A Korszakváltók Pártja 2017-2018-ban nem teljesítette a párttörvényben előírt elszámolási kötelezettségét. Kifejtette, az Együtt a 2017-es pénzügyi kimutatását úgy tette közzé, hogy azt a párt erre jogosult döntéshozó testülete nem fogadta el, a 2018-as kimutatását pedig egyáltalán nem is hozta nyilvánosságra. Holman Magdolna szerint a hiányosságok felvetik, hogy az Együtt a pénzügyi-gazdálkodási tevékenysége során a működési finanszírozását nem megengedett módon és nem törvényes forrásokból biztosította.