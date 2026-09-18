Már nem lehetne elintézni ötévnyi kreditponttal az orvosi működési engedély megújítását: 2028-tól az orvosok szakmai fejlődését és munkájuk egyes minőségi mutatóit is követő rendszer jöhet. Miközben Álmos Péter MOK-elnök ennek még csak a koncepcióját vázolta, Kincse Csongor tiszás képviselő arra figyelmeztetett: az orvos teljesítménye nem választható el attól, milyen képzést, szakmai felügyeletet és munkahelyi környezetet kap.
A betegellátás és az oltási program biztosítása érdekében.
A Magyar Rezidens Szövetség a jövő hét közepéig készíti és juttatja el az operatív törzs vezetőjéhez saját „rendszerjobbító” javaslatait.
Elfogadhatatlannak tartja a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ), hogy júliustól a leginkább rászorultak fizessék meg az orvosi kamara költségvetésének hiányát.
Nem fogadja el a felajánlott segítséget a budapesti Szent-János Kórház sebészeti osztálya, pedig nem hamarosan nem tudja megszervezni a felnőtt sebészeti ügyeletet – tudta meg a Magyar Nemzet.
Mikor lesz az alapbér része a rezidensösztöndíj?
A fiatal szakorvosjelöltek 35 százaléka egy hónapos csúszással, 15 százaléka pedig ennél is nagyobb késéssel kapja meg az ösztöndíját, az egészségügyi államtitkár azonban heteken belül megoldást ígér. Kiszivárgott hírek szerint az ágazat több országos intézménye, így az egészségbiztosító mégis önálló maradhat. Aláírták az ágazati kollektív szerződés első fejezetét.
Megalakult a Rezidensek és Szakorvosok Szakszervezete (ReSzaSz), az új szerveződés hathatós érdekvédelmet szeretne a jövőben folytatni.
Sok panasz érkezett a Magyar Rezidens Szövetséghez (MRSz) a szakorvosképzésben résztvevő fiataloktól, de ezeket egyelőre nem viszik az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala elé, mert közben komoly eredmények is születtek, hisz több pénz jut a rezidensek képzésére, emelkedett a keret is. Dénes Tamás összegezte így a szervezet álláspontját, miután a héten tárgyaltak az új egészségügyi államtitkárral a szakorvosképzés tapasztalatairól.
A kormány a mainál is több külföldi diákot vár a hazai orvosegyetemekre, a képzés fejlesztésére milliárdokat költene, hogy növelje a tandíjbevételeket. Közben a frissen végzett magyar orvosok szakképzését megint újra kell gondolni, mert a tavaly meghatározott rezidensi keretszámok kevésnek bizonyultak a fővárosban.
Mindenkinek meg kell vívnia a maga harcát – így látja Papp Magor, aki örül annak, hogy a rezidens ösztöndíj után a fiatal szakorvosok most induló bérkiegészítésével lassan beérnek azok a változások, amelyekért még a Magyar Rezidens Szövetség elnökeként küzdött. Az ő szakmai vezetésével működő, praxisközösségekre épülő modellprogram pedig a fejlesztés egyik lehetséges irányaként megjelent az alapellátási törvényben is.
Szeptembertől 151 ezer forintos támogatást kapnak a szakorvosi vizsga megszerzése után öt évig a fiatal orvosok, hogy a rezidensek ösztöndíjprogramja után ne zuhanjon vissza a fizetésük. A Magyar Rezidensszövetség az egészségügyi szakképzési kormányrendelet vitájában a gyakorlati felkészítés minőségi javítását szorgalmazza.
A magyar egészségügy résztvevői - mind az orvosok, nővérek, mind a betegek - komolyan aggódnak a szakdolgozók alacsony létszáma, az ágazatban tapasztalható forráshiány, valamint az ellátás biztonsága miatt - ez derül ki a Magyar Rezidens Szövetség és Szinapszis Kft. közös kutatásának eredményeiből.
Elfogadhatatlan az orvosok röghöz kötése a rezidensszövetség szerint, az orvosi kamara ugyanakkor megvitatná az Orbán-kormány újabb terveit, bár úgy látják: nem fog működni. Zombor Gábor egészségügyi államtitkár ugyanis bejelentette: az orvosok béremelését itthon maradáshoz és a paraszolvencia elutasításához kötnék.
Jogszabály-módosítást kezdeményezett a hálapénz ügyében a Legfőbb Ügyészség, amely a Magyar Rezidens Szövetség (MRSZ) kezdeményezésére vizsgálta meg ezt a kérdést.