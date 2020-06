Hiller István: Trianon hatása csak a mohácsi vészhez mérhető

Több száz millió forintot osztanak szét a fővárosi kerületek a járvány miatt bajba jutott polgáraik között. Csepel szerint ez fatális hiba.

Eddig több ezer támogatási kérelmet nyújtottak be a fővárosi önkormányzatokhoz a járvány miatt nehéz helyzetbe kerülők – értesült a Népszava. A lapunk körkérdésére adott válaszokból, valamint a kerületi tájékoztatókból kiderült: a 23 fővárosi kerületből 10 vezetett be dedikáltan járvány-segélyt.

Az új szociális támogatások igénylését mindenütt feltételekhez – például helyi lakcím – kötötték, a juttatás mértékét pedig az egy főre jutó jövedelem határozza meg. A krízistámogatások a kerület többségében legfeljebb háromszor kérhető, de van ahol csak a veszélyhelyzet idején folyósítják, mint például Soroksáron. A jogosultság igazolását mindenütt különféle dokumentumokkal kell igazolni. Ezek köre igen változatos, akárcsak a támogatás mértéke, a jövedelmi kritérium és a segélyezésre fordítható keretösszeg is.

Akad azonban olyan városrész is, ahol inkább az államra hagyják a segítséget. – Azért van lyuk az új és tapasztalatlan városvezetők által irányított önkormányzatok költségvetésében, mert nem tudják, hogy az önkormányzat nem állam. Fatális hibát követnek el, amikor összetévesztik magukat Orbán Viktorral – válaszolta Takó Szabolcs, a kormánypárti vezetésű Csepel önkormányzatának sajtófőnöke a Népszava azon kérdésére, hogy miképpen segítik a járvány idején állásukat vesztőket.



A legutóbb hajléktalanok ellen tiltakozó XXI. kerület szerint csak az államigazgatási ügyekben tapasztalatlan vagy járatlan vezetők keverik össze az államot az önkormányzatokkal. – Az önkormányzatok nem (város)államok. Így nincs külön katonaságuk, rendőrségük, titkosszolgálatuk, nincsenek kórházaik és nem az ő feladatuk a munkanélküliek segélyezése – közölte a kerület. A városrész vezetésének érvelése azért meglepő, mert a járvány következtében – a legújabb becslések szerint – 330-400 ezer ember veszítette el a munkáját az országban, de úgy tűnik a fővárosi munkavállalók jártak a legrosszabbul. A budapestiek 18 százalékának egyáltalán nincs jövedelme, miközben a vidéki városokban ez az arány csak 7 százalék, a községekben pedig 13 százalék – derül ki a Pulzus Kutató felméréséből. Míg a fővárosiak 13 százaléka bevételének több mint felét a elbukta a március óta, a többi településtípus esetén ez az arány kevesebb, mint 10 százalék.

Elsőként egyébként Ferencváros lépett, amely nem sokkal a veszélyhelyzet kihirdetése után bejelentette a pandémiás járadékot, amelynek egyszeri összege jövedelmi helyzettől függően 15-75 ezer forint, de kérhető rendkívüli és lakhatási támogatás is. Budavár önkormányzata válságkezelő alapjövedelmet vezetett be április elején, amelynek keretében három hónapon keresztül havi 100 ezer forintra egészítik ki a rászorulók jövedelmét. Bérpótló támogatást – 75-85 ezer forintot – ad a II. kerület a munkájukat március 11. után elvesztőknek, de kérhető gondozási és lakhatási támogatás is.

A III. kerületiek krízistámogatásért folyamodhatnak, amelynek összege akár 120 ezer forint is lehet, de csak egyszer kérhető. A legfeljebb 300 ezer forintos veszélyhelyzeti bérleti díj támogatást viszont vissza kell fizetni, igaz kamatmentesen. A kerületben május közepéig 192 krízistámogatási, és 12 bérleti díj támogatási kérelem érkezett a hivatalba, amelyekre eddig 11,8 millió forintot fizettek ki, átlagosan 82,5 ezer forintot. Ennél jóval kisebb az érdeklődés (35) a bérleti díj támogatás iránt. De a kérelmek folyamatosan érkeznek.

„Terézváros melléd áll” néven indított szociális programot VI. kerület. Az állásvesztők havi 100 ezer forintot kaphatnak (vagy más támogatás esetén ennyire egészítik ki a havi összegét) legfeljebb három hónapig. Emellett kérhető krízistámogatás, amelynek összege 120 ezer forint és háromszor kérhető, míg a bérleti díj támogatás az albérleti díj fele, de legfeljebb 50 ezer forint lehet. Eddig több száz kérelem érkezett, legtöbben az állásvesztési segélyért folyamodtak. A krízistámogatásra 300 millió forintot különített el az önkormányzat. A szomszédvár, Erzsébetváros járványügyi segélyt oszt 57 ezer, gyerekeseknek 71 ezer forintos összegben. Erre eddig 1,5 millió forintot költött az önkormányzat és 900 ezer kifizetésre vár.

Újbuda önkormányzata 45-100 forint krízistámogatást ad jövedelemtől függően. A rendelet áprilisi hatályba lépése óta 160 kérelem érkezett. Kispesten korona-segélyt osztanak, amely kétszer kérhető egy évben és összege legfeljebb 40 ezer forint lehet. Soroksár 57 ezer forintos pandémiás települési támogatást ad azoknak a munkanélkülieknek, akik a járvány miatt veszítették el az állásukat és nem jogosultak más munkanélküli támogatásra. A segély csak a veszélyhelyzet idején kérhető. Az egyik leggazdagabb kerületben, Hegyvidéken csak lakbértámogatásra futja, az is csak a veszélyhelyzet idején kérhető.

Bár dedikáltan járvány-segélyt nem ad, viszont minden más kerületnél bőkezűbben osztogatja szociális támogatásait Angyalföld, ahol szükség szerint akár meg is duplázzák a szociális támogatások tavalyi 700 milliós keretösszegét. A veszélyhelyzet márciusi kihirdetése óta 2602 kérelem érkezett önkormányzathoz. Az igénylők csaknem ötöde elvesztette az állását, 43 esetben mindkét kereső munka nélkül maradt. A munkanélküliek közel negyede kiskorú gyermeket nevel, míg a kétharmaduk egyedül él. 1226 kérelem közvetlenül a veszélyhelyzethez kapcsolódik. Az elmúlt év hasonló időszakához képest csaknem egyharmaddal nőtt a kerülettől segítséget kérők száma. Az önkormányzat feltett szándéka, hogy valamennyi hatályos rendeletüknek megfelelő igényt kielégítenek. A rendkívül sok elemből álló helyi szociális támogatási rendszer megugró költségeit a költségvetési tartalékokból biztosítják.

Józsefváros rendkívüli települési támogatást vezetett be, amelynek összege a kérelmező körülményeitől függően 30-50 ezer. Eddig több száz kérelem érkezett, egy részük még elbírálás alatt áll. Eredetileg 10 millió forintot különített el az önkormányzat erre a célra, ezt a keretet azonban 40 millió forinttal meg kellett növelni.

Ötszázmilliós járványügyi tartalék alapot hoztak létre Pestszentlőrincen. Rendkívüli települési támogatás éves szinten legfeljebb 114 ezer forintig nyújtható, ennek méltányossági változata a duplája is lehet. A kettőre együtt 19, 5 millió forintot különítettek el, amelyből eddig 3,2 milliót fizettek ki 124 kerületinek. De kérhető járványügyi támogatás is, amelynek összege 30-50 ezer forint. Alig egy hónap alatt csaknem százan kérték, akik között 4,6 milliót osztottak szét.

Újpalota a korábbi rendkívüli települési támogatást rendkívüli álláskeresési támogatássá alakította: megemelte összegét és kibővítette a jogosultak körét. Így most fejenként havi 45-50 ezer forintot kaphatnak a munkanélküliek.

Zugló ingyenebédet és gyorssegélyt oszt. A járványköltség már most több száz millió forintra rúg és még nem vagyunk a végén – válaszolta lapunk kérdésére a szocialista vezetésű kerület, amely szerint a válság káros következményeinek enyhítése elsősorban a kormány dolga, hiszen náluk található az adóbevételek többsége, az önkormányzatoknak enyhítő szerepe lehet csak.