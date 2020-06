Müller Cecília: A szülők a kerítésen kívül nézhetik a ballagást

Kedvezőek a járványügyi adatok, de nem múlt el a veszély, a kórházakban továbbra is tilos látogatni a betegeket.

Egy nap leforgása alatt 16 új koronavírusos esetet reagáltak, vagyis a járványhelyzet kedvezően alakul; ugyanakkor meghalt három fertőzött is – mondta Müller Cecília az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján.

Az országos tisztifőorvos ismertette a járványügyi adatokat , és arra is kitért, hogy megyei szinten hány aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Müller elmondása szerint az 1183 aktív fertőzött így oszlik meg országosan: Budapest 487, Pest megye 144, Zala 202, Fejér 146, Komárom-Esztergom 135, Nógrád 22, Csongrád-Csanád 13, Veszprém 8, Szabolcs-Szatmár-Bereg 6, Győr-Moson-Sopron 5, Hajdú-Bihar 4, Jász-Nagykun-Szolnok 3, Vas 3, Borsod-Abaúj-Zemplén 2, Heves 2, Somogy 1 eset. Százezer lakosra pedig 40 fertőzött és öt halálos áldozat jut.

Kerítés mellől lehet integetni a ballagóknak

Újságírói kérdésre Müller Cecília azt is hozzátette,



az aktív fertőzöttek között 15 tizennégy év alattit tartanak jelenleg számon, vagyis a gyerekeket kevésbé érinti a megbetegedés: ugyanakkor 2 egyéves, 1 kétéves, 3 hatéves, 2 tizenegy éves , 2 tizenhárom éves és 2 tizennégy éves van közöttük.

Müller szerint eddig összesen 85 húsz év alatti fertőződött meg országszerte. Részben emiatt is engedélyezte a kormány, hogy az iskolások részt vehessenek az iskolai ballagáson a megfelelő távolságtartással, és a higiéniai előírások betartásával. A szülőket viszont arra kérte a tiszti főorvos, hogy maradjanak az iskolaudvaron vagy a kerítésen kívül és onnan „legyenek részesei az örömnek, ami egy teljesítménynek a végét jelenti.”

Müller Cecília hangsúlyozta, a kórházi látogatási tilalmat nem oldják fel, hogy ezzel is védjék a fekvőbetegeket – egyúttal az érintettek türelmét kérte.

Ha pedig többágyas teremben lakó fekvőbeteghez jönnének, a látogatók a teremben egyszerre csak egy lakót kereshetnek fel, az utánuk érkezőknek ki kell várniuk sorukat. Jó hír viszont, hogy az otthonok lakóihoz már jöhetnek fodrászok, kozmetikusok és manikűrösök. Az idősotthonokban, szociális intézményekben viszont már szabad a látogatás – persze a megfelelő biztonsági intézkedések mellett . Csak teljesen egészséges, tünetmentes lakót látogathatnak a szintén tünetmentes családtagok – amennyiben lehet, a szabad levegőn, vagy, ha rossz az idő, az otthon által biztosított külön teremben. Itt is figyelni kell azonban arra, hogy a látogatók tartsák egymástól is a két méteres védőtávot.Jó hír viszont, hogy az otthonok lakóihoz már jöhetnek fodrászok, kozmetikusok és manikűrösök.

A sajtótájékoztató érdekes megállapítása volt, hogy Müller – lapérdeklődésre – elmondta, a koronavírus elleni védekezés az ősz és tavasz között szezonálisan jelentkező influenzajárványt is visszaszorította valamelyest, bár a Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) főleg a koronavírus-járvány terjedését figyelte idén. Az is elhangzott, hogy az influenzagyanúval beküldött mintákat az NKK március 12-én koronavírusra is tesztelte, ám a több mint ezer beküldött minta közül csak egy mutatott Covid-19-re pozitivitást.

Autóból csápolhatunk, és utazhatunk több szomszédos államba is

a magyar, a cseh, az osztrák és a szlovák állampolgárok szabadon utazhatnak egymás területeire, hazatérésükhöz sem kell negatív koronavírus-teszt és nem kell karanténba sem menniük. A felvetésre – Romániában egy nap alatt másfélszeresére nőtt az új koronavírusos esetek száma, készül-e emiatt szigorításra a kormány – Kiss azt mondta, hogy a román-magyar határon jelenleg is folyamatosak az ellenőrzések, román részről pedig agrármunkásként vagy minisztériumi külön engedély birtokában érkezhetnek román állampolgárok. Az alezredes kérdésre válaszolva elmondta, Horvátországban lehet nyaralni, de a hazatérőknek akkor is két hétre házi karanténba kell vonulniuk, ha nem fertőzésgyanúsak, ha pedig azok, akkor kórházi elkülönítésre számíthatnak. Hatósági házi karanténban jelenleg 9693 ember van, közülük 854-en aktívan használják a rendőrség helymeghatározós applikációját. A rendőrség 422 büntetőeljárást indított a járvánnyal kapcsolatos bűncselekmények miatt – ezek közül 122 esetben rémhírterjesztés, 128 esetben csalás gyanújával nyomoznak, és eddig 80 főt hallgattak ki. A sajtótájékoztatón Kiss Róbert alezredes számolt be a rendészeti adatokról: megismételte, hogy egy új kormányrendelet értelmében lehet autós koncerteket tartani