Újabb polipszerű közbeszerzés lett gyanús a rendőrségnek

Jász-Nagykun-Szolnok megye után Nógrádban is nyomozás indult a TOP-os pályázatok ügyében – tudta meg a Népszava.

Versenyt korlátozó magatartás bűncselekményének megalapozott gyanúja miatt büntetőeljárás indult abban a Nógrád megyei, a TOP-os pályázatok ügyében összefonódásokat sejtető ügyben, amelyről a Népszava számolt be elsőként márciusban, s amelynek részleteit Hadházy Ákos ismertette később korrupcióinfóján. A független képviselő feljelentést tett az ügyben, s mint lapunknak elmondta, az, hogy nyomozás indult, őt magát pedig a napokban tanúként is meghallgatják, arra utal: a fideszes Simonka György és Boldog István képviselők Békés és Jász-Nagykun-Szolnok megyei körzeteihez hasonlóan a szintén fideszes Becsó Károly – illetve a korábbi ciklusokban, a testvére, Becsó Zsolt – képviselői körzetében is polipszerű összefonódások tapasztalhatók a pályázatok elnyerésénél. – A közbeszerzési eljárásoknál felmerült visszaélések tipikus jellemzője, hogy azokba fiktív vagy stróman személyekkel működtetett cégeket vonnak be, a pályázati részvétel a piaci szereplők konspiratív, összehangolt megbeszélése alapján történik, s rendre ugyanazok viszik el a közbeszerzéseket – olvasható a feljelentésben. A képviselő lapunknak elmondta: az eddig napvilágra került ügyekre általában jellemző, hogy egy adott fideszes országgyűlési képviselő körzetében egy vagy két közbeszerzési cég intézi az ügyeket, ismétlődik a pályázatra meghívottak köre, s mindig van van köztük olyan, amelyiknek semmi köze az építőiparhoz, vagyis csak „puffernek” hívják meg, teljesítendő a meghívásos pályázati feltételeket. Abban is közösek a tenderek, hogy azok értékhatárát ötvenmillió forint alatt húzzák meg, így ugyanis nem kell nyílt közbeszerzési eljárást kiírni, amin bárki elindulhatna. Hadházy Ákos szerint azért lehetnek érintettek a fideszes országgyűlési képviselők mert – miközben Boldog István és Simonka György ellen már folyik is eljárás ilyen jellegű visszaélések gyanúja miatt –, a cégadatokat elemezve az irányítottnak tűnő pályázatoknál egyazon cégcsoport jellemzően egy-egy választókerületet fed le, ami matematikailag sem lehet egyszerű véletlen. Az, hogy a nógrádi ügyekben „csak” a rendőrség nyomoz, arra utal, hogy egyelőre itt nem vetődött fel országgyűlési képviselő közvetlen érintettsége, másképp ugyanis a központi ügyészségi nyomozóhivatal indította volna az eljárást. Ez azonban később még változhat – tette hozzá a politikus. Korábban megírtuk: Nógrád megyében egy olyan útépítő cég nyerte el sorra a pályázatokat, amelynek székhelye ma is inkább egy tehenészeti telepre hasonlít. Ottjártunkkor fotós kollégánkat egészen a szomszéd faluig követték az ott posztoló biztonsági őrök, miután észrevették, hogy a közútról a telephelyet fényképezi.

Ebben a megyében is aránytalanul sokszor bonyolította a közbeszerzést ugyanaz a cég, s a tenderekre meghívottak köre is sokszor fedte egymást. A körzeti TOP-os pályázatok legnagyobb nyertese a szécsényfelfalui székhelyű KELI-BAU Kft. volt, amely hosszú évekig növénytermesztési és állattenyésztési profillal működött, majd – épp a pályázati kiírások megjelenése előtt nem sokkal – útépítő céggé alakult. Ők a nógrádi 1. számú választókerületben 23 TOP-os beruházásból 17-et megnyertek, köztük például az „anyatelepülésen”, Szécsényfelfaluban a Géczi patak mederrendezését is. A KELI-BAU Kft. korábban a faluban 2010 óta regnáló polgármester, Keresztes Imre lánya, majd a felesége nevén volt egészen 2016-ig, amikor Mester Henrik lett az ügyvezetője, felesége, Mester Henrikné pedig a tulajdonosa. Hadházy Ákos a faluban járva véletlenül találkozott is előbbivel, aki elmondta, hogy a cég tulajdonosa valójában nem ő, hanem Szécsényfelfalu polgármestere. Ezt a beszélgetést videókamera is rögzítette, a felvételt a képviselő a feljelentéséhez is csatolta. Keresztes Imre, Szécsényfelfalu polgármestere korábban lapunknak azt mondta: a KELI-BAU Kft.-ben a hozzátartozói évek óta semmilyen tisztséget nem töltenek be és tulajdonrésszel sem rendelkeznek. Most rákérdeztünk, mi a véleménye arról, hogy az ügyben rendőrségi nyomozás indult, polgármesterként kapott-e már idézést tanúkénti meghallgatásra, illetve egyeztettek-e a beruházásokról a körzet korábbi és jelenlegi országgyűlési képviselőjével, de lapzártánkig nem válaszolt. Becsó Károly korábban lapunknak azt mondta: természetesen folyt egyeztetés a térségi polgármesterekkel, ismertették velük a pályázati lehetőségeket, ám arra nemmel válaszolt, hogy előre kijelölték volna, kikkel kell bonyolítani a közbeszerzéseket. Ő és tetvére, Becsó Zsolt is hangsúlyozta: fontosnak tartják, hogy elsősorban a nógrádi cégek kapjanak lehetőséget a pályázatoknál, „természetesen a törvények és jogszabályok betartása mellett”.