Romák, palócok és gyüttmentek – Vizslás kicsit visszalép, enyhíteni készül szigorú településvédelmi rendeletén

A polgármester szerint a megfogalmazáson javítaniuk kell, elvégeznek majd néhány finomhangolást, s bevontak több olyan jogi szakembert a jegyzőn kívül, aki építő jellegű javaslatot tud tenni. A lakosokat is megkérték, hogy észrevételezzék a rendeletet.