A polgármester szerint a megfogalmazáson javítaniuk kell, elvégeznek majd néhány finomhangolást, s bevontak több olyan jogi szakembert a jegyzőn kívül, aki építő jellegű javaslatot tud tenni. A lakosokat is megkérték, hogy észrevételezzék a rendeletet.
Házak váltak lakhatatlanná, pincéket, udvarokat árasztott el a víz, patakok léptek ki a medrükből.
A gyanúsított súlyos, ám nem életveszélyes sérülést szenvedett.
Régiónként bemutatjuk az előválasztáson induló ellenzéki jelölteket, a köztük zajló küzdelmeket. Sorozatunk hatodik része az észak-magyarországi versengésről szól.
A bátonyterenyei Fáy András Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium tanévnyitóján Sztojka Attila roma kapcsolatokért felelős kormánybiztos, a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója jelentette be, hogy ebben a Nógrád megyei oktatási intézményben is bevezetik a „művészeti alapokon és kollégiumi ellátáson nyugvó oktatási programot, a Gandhi-modellt”.
Az elütött gyerek súlyosan megsérült, a sofőr tovább hajtott.
Jász-Nagykun-Szolnok megye után Nógrádban is nyomozás indult a TOP-os pályázatok ügyében – tudta meg a Népszava.
Szabolcs megye és a Jászság után Nógrádban is ugyanazzal a gyanús eljárással pályáztatták meg az uniós forrásokat egy fideszes választókerületben – tudta meg lapunk.
Az északi megyékben akár 90-110 kilométer/órás szélrohamokkal söpört végig az országot elérő hidegfront.
Az ismert dakota mondás szerint a hídon akkor kell átmenni, amikor odaér az ember. Ifjabb Baranyi Albin Richárd és családja még nem értek oda. Náluk jártunkkor annak örültek, hogy az új házban tudnak karácsonyozni, lesz húsleves, töltött káposzta, rántott hús.
Még a főváros és Pest megye között is jelentős a különbség.
Felgyújtotta házukat egy nő pénteken Nógrád községben, majd megpróbálta megakadályozni édesanyját, hogy kijusson az égő épületből.
Teljes terjedelmében ég egy családi ház Nógrád községben, a tűzoltók két embert mentettek ki az épületből - közölte a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője hétfőn este.