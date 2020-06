Macron: Franciaország kíméletlen a rasszizmussal szemben, de nem töröl ki neveket a történelemből és dönt le szobrokat

Egy másik oknyomozó újságíró is szabadságvesztést kapott. Fellebbeztek az ítélet ellen, és óvadék fejében szabadlábon várhatják a további eljárást.

Rágalmazásért hat évi börtönbüntetésre ítélte hétfőn egy manilai bíróság egy kormánykritikus Fülöp-szigeteki hírportál vezetőjét – jelentették hírügynökségek. Maria Ressát, a Rappler című hírportál vezetőjét, a CNN amerikai hírtévé volt újságíróját, Fülöp-szigeteki-amerikai kettős állampolgárt egy 2012-es cikkéért ítélték el, amelyben illegális tevékenyégekkel és súlyos bűncselekményekkel hozott összefüggésbe egy üzletembert, Wilfredo Kenget. Keng illegális tevékenységéről egy hírszerzési jelentésből szerzett tudomást a hírportál, a hírszerző ügynökség nevét azonban nem lehetett megtudni. A perben szabadságvesztésre ítélték Reynaldo Santost, a Rappler akkori oknyomozó újságíróját is. Az újságírók fellebbeztek az ítélet ellen, és óvadék fejében szabadlábon várhatják a további eljárást. A Fülöp-szigeteki újságíró-szövetség a szólás- és a sajtószabadság elleni támadásnak minősítette a bíróság döntését. A Rappler működési engedélyét 2018-ban visszavonta a médiahatóság, mondván, a hírportál megsértette a külföldi kézben lévő médiumokra vonatkozó törvényt, de adóelkerülés miatt is nyomoznak ellene. Az újságírószövetség szerint ezek a vádak mind azt szolgálják, hogy megfélemlítsék Rodrigo Duterte Fülöp-szigeteki elnök bírálóit. A hírportál bírálta az elnöknek a kábítószerbandák elleni hadjáratát és külpolitikáját is. Az államfő több beszédében szidta a Rapplert.