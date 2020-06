Gulyás Gergely: 130 ezer körül van azok száma, akik a járvány miatt veszítették el munkájukat

Cikkünk folyamatosan frissül.

Ma kivételesen reggel kezdődött a Kormányinfó, ami Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő szerint egy kivételes alkalom. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legfrissebb járványügyi adatokkal kezdte. Közölte, hogy kilenc újabb fertőzöttet diganosztizáltak koronavírussal az országban. A tervek szerint augusztus 15. után engedélyezik a nagyrendezvényeket, ha ezt a járvány megengedi. Amennyiben igen, akkor az augusztus 20-i ünnepségeket is megtartják. Kijelentette, hogy a legfontosabb feladat most a gazdaság újraindítása, ezért hozták létre a gazdaságvédelmi operatív törzset. Várhatóan a jövő héten elfogadják a költségvetést, ebben benne lesznek a 13. havi nyugdíjhoz szükséges források is. Kijelentette, hogy 130 ezer körül lehet azoknak a száma, akik a vírus következtében vesztették el munkájukat. 2021. júlis 1-jétől a csecsemőgondozási díj a korábbi jövedelem 100 százaléka lesz, a kedvező adószabályok miatt pedig a kismamák bevétele az első hat hónapban nem csökken, hanem nő. A nemzeti konzultáció kézbesítése elindult. Úgy véli, ez azért is fontos, hogy az emberek kövessék a járványügyi szabályokat. Még idén megváltoztatják a kata adózás szabályozását, és a visszaélések megszüntetése érdekében benyújt a kormány egy módosítási javaslatot. Eszerint a 3 millió forint feletti számláknál, ha ugyanaz a kibocsátó, akkor 40 százalékos adót kell fizetni a 3 millió forinti részre. Nem ért egyet a kormány a pakrolási díjak emelésével, mert szerinte a jelenlegi díjak is arra buzdítják az autósokat, hogy minél kevesebb ideig parkoljanak. Úgy látja, eddig még valamelyest lehetett haladni Budapesten, most már csak dugókban lehet állni. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt fél évben semmit nem tett a főváros a Lánchíd felújítása érdekében.

- Mi értjük, hogy a főpolgármester úr szívesen vitatkozik a kormánnyal, de örülnék, ha olyan területet találna, ami kevésbé fontos Budapest közlekedése szempontjából - tette hozzá a miniszter.

Úgy véli, a legtöbb kár az államot érte a koronavírus-járvány miatt, jövőre több támogatást ad az önkormányzatoknak. Így van ezzel a magyar állam és az emberek nagy része, hogy sokat veszítettek, kár érte őket. Ezért a kormány nem tud mit kezdeni azokkal az önkormányzati panaszokkal, miszerint túl nagy az ő veszteségük. Hangsúlyozta a kármegosztás szerepét. A konzultációs hírekkel kapcsolatos ellenzéki aktivitásról azt mondta, hogy ha valaki alapítványt hoz létre és annak gyűjt, az lehet jogszerű. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőnek címezve viszont megállapította, hogy a személyes adatok felhatalmazás nélküli felhasználása jogellenes. Az RTL arról kérdezte a minisztert, hogy igaz-e, hogy az állam késlekedése miatt egymilliárd forint közpénz veszik el Simonka Györgyék cégében. Gulyás Gergely szerint semmilyen kár nem éri majd a magyar államot. 32 hektárt megvásárol Magyarország Triesztben 31 millió euróért, ebből 25 millió eurót már kifizetett a magyar állam. Kósa Lajos fideszes országgyűlési képviselő arra kérte pártja parlamenti frakcióját, hogy avatkozzon be a hazai sör- és üdítő italpiac szabályaiba, hogy megszűnjön a termékkizárólagosságot biztosító szerződések rendszere. Gulyás Gergely egyetért a javaslattal, mert ahogy fogalmazott, a sör esetében is a szabad verseny oldalán áll a kormány. Kérdés érkezett az Indexről is. Gulyás Gergely közölte, hogy a sajtó szabadságát az állam, illetve a médiatörvény biztosítja, ezen túl a kormány sajtóügyekbe nem avatkozhat bele. Véleménye szerint Nyugat-Európában sincs olyan sokszínű tájékoztatás, mint amilyen Magyarországon van.