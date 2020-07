Még az Emminek is kevés volt a miskolci gimnázium bevételéhez a fideszes pályázó hiányos anyaga

Minden párt támogatja, hogy a nemrég elhunyt Benedek Tibor kiskorú gyermekeket nevelő felesége megkaphassa az olimpiai járadékot.

Ha a Fideszen múlna, senki nem beszélne a kapcsolati erőszakról. Rendszeresen tragédiának kell történnie Magyarországon, hogy a közvélemény erről értesüljön – mondta az Országgyűlés mai ülésén napirend előtti felszólalásában Gurmai Zita. Az MSZP képviselője példaként a „lúgos orvosként” elhíresült férfit említette, aki savval csonkította meg az áldozatát, vagy azt a győri férfit, aki gyermekét és volt élettársát is megölte nemrég. Gurmai Zita szerint azonban sokkal több olyan eset van, amiről senki nem szerez tudomást. A képviselő elismerte, hogy a Fidesz-kormány idején is történtek előremutató lépések, növelték az áldozatsegítő központok számát, szigorították a feltételes szabadlábra helyezés szabályait a családon belüli erőszakkal kapcsolatban de „ezek az intézkedések messze nem elegendőek”. A magyar szabályozás megkülönbözteti a párjukkal még együtt élő és már különvált nőket. A mediáció arra kényszeríti a bántalmazottakat, hogy az őket megverővel próbáljanak egyezkedni. Az elvált nőket is sokszor éri olyan hátrány, amivel szemben a magyar hatóságok gyakran tehetetlenek. Például, ha a volt férj bosszúból nem fizet gyerektartást. Ezért az MSZP azt szeretné, hogy a gyermekvédelmi jelzőrendszerhez hasonlóan nővédelmi jelzőrendszer is épüljön ki. Ehhez az erőszakellenes koordinátor intézményét kellene létrehozni, ami 3 milliárd forintból megvalósítható lenne. Völner Pál igazságügyi államtitkár válaszában azt mondta, a kormány minden megyeszékhelyen áldozatsegítő központot akar létrehozni, hogy a bántalmazott nők ide fordulhassanak. Ezen kívül munkacsoportot hoztak létre civil szervezetek bevonásával további javaslatok bevonására. Az államtitkár szerint a magyar szabályozás és a hatóságok gyakorlata megfelel az európai normáknak. Jakab Péter a Jobbik elnöke Varga Mihály pénzügyminisztert idézte, ki szerint csökkenteni fogják a magyar munkavállalók terheit, de ebből semmi nem látszik a 2021-es költségvetésben. A nyugdíjakat csak 3, a béreket 7 százalékkal emelik, miközben csak az élelmiszerek átlagosan 9 százalékkal drágultak idén eddig. Megszorítják az önkormányzatokat is, míg az Orbán Viktor számára példakánt szolgáló Ausztria egy milliárd eurót oszt ki a helyhatóságok között gazdaságélénkítésre, a magyar kormány elvon tőlük pénzt, elsősorban persze az ellenzéki vezetésűektől. Jakab Péter egy uniós felérést idézett, mely szerint a magyarok 90 százaléka úgy látja: a korrupció behálózta az országot. - Mi vagyunk az Európai Unió második legszegényebb nemzete, és nekünk van a második legkorruptabb kormányunk, a kettő között nyilván van összefüggés – mondta. Orbán Balázs a Miniszterelnökség államtitkára válaszában azt mondta, családtámogatásra GDP-arányosan a magyar kormány költi a legtöbbet 4.5 százalékot), az oktatásra, egészségügyre, nyugdíjakra fordított pénzek is jelentősen bővülnek jövőre. Az Országgyűlés a napirend előtti felszólalásokat követően megtárgyalta azt a törvényjavaslatot, amely lehetővé teszi, hogy a nemrég elhunyt Benedek Tibor olimpiai bajnok vízilabdázó olimpiai életjáradékát a kiskorú gyermekeket nevelő párja is megkaphassa. A törvényjavaslatot minden parlamenti frakció támogatja, így pénteken egyhangú szavazással fogadják majd el. A felszólaló képviselők valamennyien megemlékeztek Benedek Tibor sportemberi és emberi kvalitásairól is. Az MSZP és a DK annyit tett szóvá, hogy a kormány részéről szép gesztus lett volna, ha eleve hétpárti javaslatként terjesztik be a módosítást a parlament elé, és benyújtónak felkérhették volna a Jobbik frakcióban ülő Steinmetz Ádámot, aki Benedek Tibor csapattársa is volt.