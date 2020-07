Már hetvennél több indexes újságíró nyújtotta be felmondását (videó)

Így nem lehetett súlyosabb bűncselekményről szóló vádat emelni az egykori nagykövet ellen.

Szél Bernadett független képviselő kérdezett rá az ügyészségnél a Kaleta-ügy részleteire, többek között azt szerette volna megtudni, Kaleta fizetett-e a nála megtalált felvételekért, illetve hogyan vett részt a külföldi a pedofil hálózatban, írja a 444.hu . Emlékeztetőül: 19 ezer pedofil képpel bukott le a perui nagykövet, és Polt Péter legfőbb ügyész szerint a nyomozás során nem merült fel arra vonatkozó konkrét adat, hogy a Kaleta Gábor fizetett a gépén tárolt felvételekért, illetve a vádiratban leírtakon túl más tiltott tevékenységet is végzett volna. A fizetés kérdése azért nagyon fontos, mert amennyiben bizonyítható, hogy a volt diplomata hozzájárult a pedofil-hálózat fenntartásához (pénzzel, vagy bármilyen egyéb módon), akkor más, súlyosabb bűncselekményt követ el, mintha "csak nézi" a képeket. A képek forrása, a Welcome to Video a darknet egyik legsötétebb sarkában bújt meg, egy dél-koreai férfi üzemeltette 2015-től egészen 2018-ig. Az oldalon gyerekekről készült, gyakran kimondottan erőszakos képek és videók voltak - több mint 200 ezer darab. A pedofilok az oldara ingyen regisztrálhattak, de a videókat nem tudták letölteni, ahhoz „pontokat” kellett gyűjteniük. Ennek több módja volt: pontot ért, ha gyerekpornót töltött fel, ha ajánlotta az oldalt egy ismerősének, illetve lehetett fizetni bitconnal is. A VIP-jogosultságért nagyjából 350 dollárt kellett fizetni bitcoinban, ez korlátlan letöltésre jogosította a felhasználót. Az oldal működése alatt az üzemeltető több mint 370 ezer dollár értékű bitcoint szedett be felhasználóitól.