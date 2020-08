A Bejrútban felrobbant vegyi anyag háromszorosát foglalták le Romániában egy kikötőben

Most, az amerikai elnökválasztás közeledtével újabb Trump védőszárnyak alatt megvalósuló „történelmi” lépés készül, amely siker esetén valóban fordulópontot jelenthet a közel-keleti viszonyokban.

Az „évszázad megállapodása”, egyes palesztin területek Izraelhez csatolását is magába foglaló, az izraeli-palesztin viszály rendezését célzó béketervet, valószínűleg nem véletlenül, január végén Washingtonban Benjamin Netanjahu oldalán mutatta be Donald Trump. Miután a nagy deal dugába dőlt, az izraeli nagykoalícióban nem alakult ki egyetértés az annektálás végrehajtásáról, a nemzetközi közösség is hevesen támadta a tervet, a Trump adminisztráció is kihátrált saját ötlete mögül, Netanjahu pedig támogatás hiányában kénytelen volt feladni. Most, az amerikai elnökválasztás közeledtével újabb Trump védőszárnyak alatt megvalósuló „történelmi” lépés készül, amely siker esetén valóban fordulópontot jelenthet a közel-keleti viszonyokban. Csütörtökön jelentették be, hogy Izrael és az Egyesült Arab Emírségek megállapodásra jutottak, normalizálják a két ország közötti kapcsolatokat. A történelmi békemegállapodás, az „Ábrahám-egyezmény”, a Trump-kormány közvetítésének köszönhetően valósulhat meg. A megállapodás ára többek között az annektálás „felfüggesztése” Izrael részéről. Az aláírásra tervek szerint három héten belül sor kerül a Fehér Házban, Trump jelenlétében. „Ez egy történelmi este. Új korszak nyílt Izrael és az arab világ közötti kapcsolatokban”, fogalmazott Netanjahu csütörtök esti televíziós beszédében. Ugyanekkor arra is kitért, hogy továbbra is elkötelezett az „évszázad megállapodásában” Izraelnek kijelölt területek annektálása mellett, de Trump elnök kérésére átmenetileg felfüggesztette a terv végrehajtását. Az izraeli hetek óta tartó sokrétű tüntetések kapcsán nemrég lapunknak nyilatkozó izraeli fiatal vállalkozó többek között arról beszélt, hogy az izraeliek viszonylag nagy része támogatja az annektálást, kevesen ellenzik egyértelműen, viszont sokan vannak, akiknek ellentmondó a véleményük a kérdésben. Állította, az annektálás azért nem mozgatta meg az „izraeli béketábort”, mert nagyon sokan kiábrándultak a palesztin fél kompromisszum képtelensége miatt és úgy tekintettek az annektálásra, mint egy stratégiára, amivel ki lehet erőszakolni a tárgyalások újrakezdését. A Palesztin Hatóság és Mahmúd Abbász palesztin államfő ezúttal is kompromisszumképtelenségét bizonyította. Jeruzsálem és a palesztin ügy elárulásának nevezte a tervezett békemegállapodást, visszahívta nagykövetét Abu Dhabiból, az Arab Liga és az Iszlám Együttműködés Szervezetének azonnali összehívását követelte a Washington által támogatott terv meghiúsításának érdekében. Ez azonban aligha fog neki sikerülni, mert az arab és iszlám államok legtöbbje egyelőre semleges álláspontra helyezkedett, Egyiptom és Jordánia, a két ország, amely már korábban békét kötött a zsidó állammal, üdvözölte a lépést. A Palesztin Hatóság álláspontját egyelőre csak Recep Tayyip Erdogan Törökországa osztja. Az ankarai külügy pénteki közleménye képmutatásról beszél. „Az Egyesült Arab Emirátusok úgy próbálja beállítani a megállapodást, mint valamiféle Palesztináért hozott áldozatot, holott valójában elárulták a palesztin ügyet azért, hogy saját kis érdekeiket szolgálják. A történelem és a régió népeinek közösségi emlékezete soha nem fogja megbocsátani ezt a képmutatást”, áll a török közleményben.