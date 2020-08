Földi László szerint az is belefért volna, ha elsüllyesztik a Szijjártót fotózók csónakját

A miniszterelnök a járványhelyzetről, növekedési tervekről beszélt a közrádióban – majd megvédte Szijjártó bevásárlásait, és jóízűen kommunistázott egyet.

Szeptember elsejétől felhagyunk az országok zöld-sárga-piros besorolásával, és az eddiginél szigorúbb járványügyi intézkedések jönnek – jelentette be Orbán Viktor a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. A miniszterelnök szerint ezt az indokolja, hogy külföldön jelentősen rosszabb a járványhelyzet a magyarnál, és jelenleg a fertőzés külföldről történő behurcolása jelenti a legnagyobb veszélyt. Aki látni szeretné még a tengert, most nézze meg, különösen, ha déli országokba utazna, mert szeptembertől határvédelmi intézkedések nehezíthetik meg a dolgát – figyelmeztetett Orbán, aki az idősek védelmével, és a hagyományos iskolakezdés fontosságával indokolta a tervezett szigorításokat.

A diákok több mint 10 százaléka eltűnt az oktatásból

Orbán elismerte, hogy a járvány első hullámában bevezetett digitális oktatás nem jelentetett tökéletes megoldást: mint mondta,

a diákok több mint 10 százaléka eltűnt a rendszerből, és csak alkalmanként vett részt a tanításban

– szeptembertől ezért az ő felzárkóztatásuk is plusz munkát ad a pedagógusoknak. Meg kell védenünk a hagyományos, személyes találkozáson alapuló tanítást – fejtegette az interjúban.

Szijjártónak nincs miért izgulnia

A járvány kapcsán Orbán megköszönte a hazai szakértők munkáját, akik mindenben segítségére voltak – a hazai felkészültséggel szerinte emberek tízezreinek életét lehetett megmenteni, ami Nyugat-Európában nem sikerült. Amíg nincs vakcina, addig marad a bizonytalan helyzet. A fejlesztők már most zsibvásári módon kínálgatják saját oltószerüket, de jó a remény arra, hogy valamilyen vakcina azért elérhető lesz számunkra – mondta a miniszterelnök, hangsúlyozva, hogy ahogy a járvány első hulláma idején, Magyarország most is kinyújtotta csápjait.

Egyúttal kiállt a külügyminisztérium – tehát közvetve Szijjártó Péter mellett is – a túlárazott, 300 milliárdos lélegeztetőgép-beszerzések ügyében.

„Ha háromszor ennyit kellett volna fizetni a lélegeztetőgépekért, akkor annyit fizettünk volna, mert a magyar emberek életének védelméért mindent meg kell tenni”

– fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, hogy Magyarország már beindította saját lélegeztetőgép-gyártását is, és ezen a területen a világ élvonalába kerülhetünk majd. Szijjártó korrupciós aggályokat felvető adriai luxusnyaralása Szíjj László jachtján nem került szóba a beszélgetés során, ám ez a hallgatás is jelzésértékű lehet.

A yachtozás nem került elő Fotó: Németh Dániel / Átlátszó

Kétéves tervet rendelt a miniszterelnök

A közrádió riportere az első negyedéves, 13,5 százalékos gazdasági visszaesésről is kérdezte a miniszterelnököt. Orbán szerint eddig a gazdaság védelmén dolgoztak – többek között hitelmoratórium bevezetésével, a munkahelyeket megőrző támogatásokkal – de szeptembertől már egy két évre szóló növekedési programon fognak dolgozni, augusztus 20-án Orbán erre adott ki megrendelést az érintett minisztereknek és a szakértői gárdának.

Orbán a honfoglaláskori Magyarországban hisz

Orbán egyúttal ízelítőt adott abból, milyen geopolitikai elképzeléseket dédelget: szerinte az elmúlt 150 évben a közjogias gondolkodás határozta meg a magyar politikai élet működését – de nem szabad elfeledkezni az 850 év örökségéről, amikor nagyban gondolkodtunk.

„Magyarország most is ott van, ahol a honfoglalók kialakították: a nagyfiúk pedig továbbra is a németek, oroszok, törökök”



– fejtegette Orbán Viktor. A helyzet annyiban azonban változott is, hogy a közép-európai térségben élők már nem a nagy protektorok – a török Porta, a Habsburgok vagy az orosz cár kegyeit keresik – hanem felismerték egymásra utaltságukat. Össze kell állnunk, közös érdeket követve. Van Közép-Európában egy vezérhajó, a 40 milliós lakosú, jelentős gazdasági és katonai erőt felmutató Lengyelország, hozzá igazodva érdemes meghatározni helyzetünket. Ha jól tárgyalunk, jobban fogunk fejlődni, mintha külső védelmezőkkel egyezkednénk – mondta a miniszterelnök, részben megismételve augusztus 20-i beszédének üzenetét . Orbán saját diplomáciai érdemeiről is elismerően beszélt: szerinte Trianon óta nem volt olyan jó a viszony a szomszédos országokkal, mint amilyet ő alakított ki az elmúlt tíz évben Szerbiával, Szlovákiával – hiszen a szomszédok is felismerték, hogy aki a magyarokkal akar együttműködni, az jól jár.

Kommunistázva üzent Gyurcsány Ferencnek

A beszélgetés végén Nagy Katalin műsorvezető Gyurcsány Ferenc Vidnyánszky Attilának küldött üzenetéről kérdezte a miniszterelnököt – a DK elnöke azt ígérte a Színház és Filmművészeti Egyetem vezetését kormányzati támogatással megszerző Vidnyánszkynak, hogy ha Orbán bukik, az SZFE elnöke földönfutó lesz. Orbán erre egyszerűen lekommunistázta Gyurcsányt, majd azt fejtegette, hogy nincs meglepetés, korábban ők csinálták a kuláklistákat, ők távolították el a horthysta tiszteket a hadseregből – miért is gondolná bárki, hogy mára megváltoztak volna. Hogy milyen alapon kommunistázta le Orbán Viktor Gyurcsányt, az a beszélgetésből nem derült ki, a miniszterelnök azonban axiómának tekintette kijelentését. Tamás Gáspár Miklóst idézve azt mondta, „a kommunista kutyából nem lesz demokratikus szalonna” – majd idézett a „Könyvből”, vagyis a Bibliából: „Aki kardot ránt, kard által vész el”.