Kirúgatja magát Földi László, a főpolgármester főtanácsadója

A városháza alkalmazottja maradhat, ám többé nem nyilatkozhat a médiának a menekülthelyzetről. Mindössze ennyi lett a következménye annak, hogy Földi László exhírszerző az Echo Tv Informátor című műsorában úgy nyilatkozott a menekültsegítő civilekről, hogy azok kollaboránsok, háborús bűnösök, akik – mivel Földi szerint Magyarországon ma háború dúl – bírósági eljárás nélkül, szabadon likvidálhatóak - írta meg a Népszava is a minden jóérzésű ember lelkét borzoló történetet. Földi azonban nem bírta ki, és megszólalt.