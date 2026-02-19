A kormánypárti politikus sajnálja a történteket, a rossz látási viszonyokkal magyarázta az esetet.
Várhatóan abban a szigetszentmiklósi körzetben, ahol korábban a Schadl–Völner-ügy egyik vádlottja dolgozott.
Így harcolna „a gépeket irányító szűk csoportok” ellen.
Kémkedésben való részvétellel gyanúsította az Átlátszót a kormány kedvelt biztonsági szakértője, mert a luxusjachton nyaraló Szijjártó Péterről osztottak meg fényképeket.
Lezsák Sándor országgyűlési alelnök ebben a ciklusban eddig 5,4 millió forintot költött tanulmányokra, de hogy a megrendelt munkák, mégis mire kellettek neki, rejtély. Földi László, Tarlós István nemrégen kirúgott tanácsadója a legismertebb tanulmányíró.
Szövetségben dolgozom a miniszterelnök úrral. Nem vagyok megbízhatatlan szövetségesnek, de "gyalog" sem a sakktáblán – mondta az atv.hu-nak adott interjúban Tarlós István, aki "szíve szerint" már nem vállalna még egy ciklust. A főpolgármester szerint Vitézynek nem az oroszok miatt kellett távoznia.
A városháza alkalmazottja maradhat, ám többé nem nyilatkozhat a médiának a menekülthelyzetről. Mindössze ennyi lett a következménye annak, hogy Földi László exhírszerző az Echo Tv Informátor című műsorában úgy nyilatkozott a menekültsegítő civilekről, hogy azok kollaboránsok, háborús bűnösök, akik – mivel Földi szerint Magyarországon ma háború dúl – bírósági eljárás nélkül, szabadon likvidálhatóak - írta meg a Népszava is a minden jóérzésű ember lelkét borzoló történetet. Földi azonban nem bírta ki, és megszólalt.
Alig néhány hónap leforgása alatt négy laptopot is vett magának közpénzen Földi László KDNP-s országgyűlési képviselő – szúrta ki a 444.hu egyik olvasója a politikus vagyonnyilatkozata alapján.
Tízből hét-nyolc esetben sikerül megelőzni a terrortámadásokat. Ez egy "maximum aránynak" számít, s jó lenne ha tartani lehetne ezt - mondta Földi László az M1 műsorában.
Földi László biztonságpolitikai szakértő szerint nagy lépéshátrányban vannak a titkosszolgálatok Brüsszelben.
Európa védtelen a közel-keleti és az észak-afrikai emberáradattal szemben, miközben a NATO révén részese a világ egyik legerősebb hadseregének - mondta Földi László biztonságpolitikai szakértő, aki szerint Angela Merkel már azt is tudja, hogy a német határok lezárása egyenlő a háború kirobbanásával.
Az állami média mainapság kedvenc "szakértőjét" - Nógrádi György mellett - Földi Lászlót ezúttal a Kossuth rádió használta fel arra, hogy ismét elmondja: Európát megtámadták, sőt, Európa háborúban áll. Sőt: Angela Merkel mondjon le. Az indoklás meglehetősen bizarr a XXI. században.