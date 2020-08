Koronavírusos lett Trócsányi László

Hatósági karanténban van a volt igazságügyi miniszter.

Kimutatták a koronavírust Trócsányi László európai parlamenti (EP-) képviselő, volt igazságügyi miniszter szervezetében. A Fidesz EP-képviselője pénteken az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: jelenleg hatósági karanténban van, megtette a szükséges óvintézkedéseket és közreműködik a vizsgálatok elvégzésében. Munkáját gyógyulásáig otthonról folytatja. Egyre sokasodik a karanténba vonult kormánypárti politikusok száma. Csütörtökön Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Orbán Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára házi karanténba vonult , miután hétvégén részt vettek egy olyan bulin, amin a koronavírusos Hollik István is ott volt. Az eseményt a kormányközeli Alapjogokért Központ szervezte . A Kormányzati Tájékoztatási Központ később azt is közölte: Kovács Zoltán és Dömötör Csaba államtitkárok, valamint Farkas Örs , a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője is otthoni karanténban tartózkodnak. Varga Judit egy Facebook-posztban tudatta, hogy hétfőn egy fertőzött személlyel találkozott , és szintén karanténba vonult. Rajtuk kívül a Fidesz és a KDNP két országgyűlési képviselője is találkozott a hétvégén Hollik Istvánnal. Hende Csaba frakcióvezető-helyettes, az Országgyűlés törvényalkotásért felelős alelnöke, valamint Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője szintén házi karanténba került. Mindkettejük tesztje negatív lett, ahogyan Gulyás Gergely és Orbán Balázs első tesztje sem mutatta ki a fertőzést.