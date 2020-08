"Ellenzéki színekben" kezdett aláírásgyűjtésbe Bíró László

A kivitelezés eredeti költsége 26 milliárd volt, most majdnem 73-nál tartunk úgy, hogy még egyetlen kapavágás sem történt.

Annyira megépítené a kormány az Új Nemzeti Galériát a Városligetbe, hogy a kivitelezés ára az eredeti 26-ról 72 milliárdra drágult – számolt be a G7 portál. Emlékeztettek: a fővárosi Városliget fejlesztésére a kormány 2015-ben 157 milliárd forintot szánt, és 2019-re akarták befejezni az erről szóló kormányrendelet szerint. Már 2017-ben 230 milliárdra lehetett becsülni a teljes költséget, amikor még ki sem írták az összes épület közbeszerzési eljárását. Tavaly év végén a leszerződött összegek is már 150 milliárd forintnál jártak, ami rögtön 222-re ugrik a Nemzeti Galéria tervezett költségeivel. Azóta sok más munka is drágult, illetve még mindig vannak olyan munkák, amelyekre szerződést sem kötöttek. Így a projekt megvalósítására létrehozott állami cég, a Városliget Zrt. sem időben, sem költségben nem tudta a vállalásokat tartani. Az állami cég akkori közlése szerint 2017-ben még 26 milliárdot terveztek elkölteni az Új Nemzeti Galériára, ez később a tervezés során 48 milliárdra kúszott fel, egy mostani szerződésmódosításból azonban már az is kiderült, hogy immár 73 milliárd forinttal számolnak. A drágulás azért is érdekes, mert ugyan a kormány szeretné megépíteni az Új Nemzeti Galériát, az ellenzéki többségűvé vált fővárosi vezetés viszont nem szeretne több új épületet a Városligetbe. Így az Új Nemzeti Galéria megépítésére még nem is született szerződés; ahogy a projektért felelős Baán László fogalmazott, a főváros ellenkezése miatt a kormány felfüggesztette a megépítését.