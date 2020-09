Beperelte a Pénzügyminisztériumot a Transparency International Magyarország

Összetartók.hu néven új, vállalkozóknak szóló, ingyenes internetes felületet hozott létre az MFB Csoport. A B2B közösségi oldal nyitott minden hazai vállalkozás számára és az üzleti kapcsolatteremtés lehetősége mellett segítséget nyújt a finanszírozási kérdésekben is.

Nincs két egyforma vállalkozás, minden történet egyedi, mégis minden történetnek, így minden vállalkozásnak is van olyan eleme, amely példaként szolgálhat másoknak. Ezzel a felismeréssel hozta létre az MFB Csoport az Összetar+tók.hu weboldalt, ahol a vállalkozók online találkozhatnak egymással és oszthatják meg tapasztalataikat, történeteiket. Az oldal gyakorlatilag egy tagdíjmentes online üzleti közösség , ahol a vállalkozások értékes kapcsolatokra tehetnek szert. Az MFB a világjárvány hatásainak enyhítése és a gazdasági újraindulás támogatása érdekében biztosítja ezt az ingyenesen használható platformot, a hazai vállalkozások már regisztrálhatnak is. A személyes, baráti kapcsolatok ápolására számtalan ingyenes lehetőség áll rendelkezésre, ám a vállalkozások ezeken a felületeken inkább csak hirdetőként jelenhetnek meg, miközben kevés az esélyük arra, hogy egymással üzleti kapcsolatba lépjenek. Az Összetartók.hu-t ezért az MFB Csoport olyan B2B közösségi oldalként tervezte meg, ahol a vállalkozók online találkozhatnak egymással - magyarázza Milassin Levente, a Magyar Fejlesztési Bank (MFB) marketing és kommunikációs igazgatója. Rámutatott: a B2B közösségi oldalak, a vállalkozások üzleti, kapcsolati hálójának online kiterjesztése iránt jelentős az érdeklődés, ám jelenleg általában fizetni kell az ehhez hasonló szolgáltatásokért. Az Összetartók.hu viszont mindenki számára nyitott és teljesen ingyenes. A díjmentes regisztráció után ingyenesen böngészhetők az oldalt már használó vállalkozások ajánlatai és igényei. A felhasználók térítésmentesen kereshetnek partnert: vevőt és beszállítót egyaránt. Kereséseiket díjmentesen tehetik közzé, csakúgy, mint kérdéseiket és tanácsaikat, valamint javaslataikat és ajánlataikat. Az oldal tudásbázisában pedig szakértőktől lehet elsajátítani a legfontosabb pénzügyi ismereteket: megmagyarázzák a fogalmakat, válaszolnak alapvető és bonyolultabb kérdésekre. Ezen felül sikeres finanszírozási ügyletek történeteit is meg lehet ismerni, azaz konkrét példákon keresztül látható , mire és hogyan lehet jó finanszírozási megoldásokat találni. Az oldalon az MFB Csoport minden kapcsolódó pénzügyi terméke megtalálható, legyen szó hitelről, tőkejuttatásról vagy garanciavállalásról. Egy kérdőív kitöltése után pedig mindez személyre szabottá is válik: néhány egyszerű kérdést megválaszolva már csak azok a konstrukciók lesznek láthatók, amelyek passzolnak a vállalkozáshoz. Milassin Levente szerint ma egy vállalkozás több felelősséggel jár. Egy vállalkozónak nemcsak a szakmájában kell nagyon jónak lennie. Nem elég az induló ötlet, a megfelelő piac megtalálása, a szaktudás. Érteni kell a marketinghez – a fogyasztói elégedettségtől a márkaépítésen keresztül a beszállítói kapcsolatokig –, tisztában kell lenni a pénzügyi és az adózási kérdésekkel, a hatósági előírásokkal, szabályokkal és természetesen ezek összes változásával. A vállalkozónak szüksége lehet pályázatírói tapasztalatra is és kell némi HR-készség ahhoz is, hogy megtalálja a legjobb munkatársakat és kialakítsa azt a csapatot, amellyel igazán sikeressé válhat. Vagyis rengeteg ismeretre és ismeretségre van szükség. Az Összetartók.hu oldalon keresztül az MFB ezekben kíván segítségére lenni a vállalkozóknak.