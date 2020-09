Nátha, influenza vagy koronavírus? Hogy deríthetjük ki, mi okozza a tüneteket?

A vírusfertőzések jelei hasonlóak, ezért biztosra csak laboratóriumi vizsgálattal lehet menni.

Bár a náthát, az influenzát és a Covid-19 betegséget különböző vírusok okozzák, a tüneteik hasonlóak lehetnek. A BBC néhány napja oktatóvideót tett közzé a jelek megkülönböztetésére. Mivel a két utóbbi betegségre is jellemző a láz, a fejfájás, a köhögés, a kiszáradt torok, a légszomj, ezek megjelenése nem teszi egyértelművé, melyik vírus fertőzött meg. Segíthet, hogy influenza esetén általában az első hét a rosszabb, az elhúzódó koronavírus-fertőzés viszont a második és a harmadik héten okoz nagyobb szenvedést – írta az Euronews

Az ősszel és télen gyakori megfázás általában fokozatosan fejlődik, az influenza és a koronavírus tünetei azonban hirtelen jelentkeznek. A légúti vírusok az orrból és a szájból származó permettel fertőznek, a nátha néhány nap múlva "beindul", az influenza lappangási időszaka 1-4 nap, míg a koronavírus okozta betegség 2-14 nap múlva jelenik meg. Abban is különbözik a két betegség, hogy Covid-19 esetén gyakran hirtelen romlik vagy akár meg is szűnik az íz- és a szaglásérzékelés. Mivel azonban ez sem jelentkezik mindenkinél, leginkább csak tesztelés alapján deríthető ki, melyik kórokozó garázdálkodik a szervezetben.

Az influenza védőoltással megelőzhető, a koronavírus elleni oltáson még dolgoznak. Egészségügyi szakértők világszerte és Magyarországon is azt javasolják , minél többen oltassák be magukat influenza ellen, mert így elkerülhető az is, hogy a kórházak a két járvány egyidejű terjedése miatt váljanak telítetté.