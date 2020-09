Varga Mihály elárulta, miért nem vizsgálja ki Szijjártóék méregdrága lélegeztetőgép-bizniszét

A Pénzügyminisztérium szerint már nem kell foglalkozniuk a 178 milliárdos, egy céggel kötött szerződéssel.

A gyanúsan drága beszerzésről Sebián-Petrovszki László, a DK politikusa érdeklődött Varga Mihály pénzügyminiszternél. A DK-s képviselő levelében felidézte: a veszélyhelyzetről szóló kormányrendelet alapján a minisztériumok és állami szervek egyedi mentesítéssel kihagyhatták a közbeszerzési eljárást, ha a koronavírus elleni védekezéshez vásároltak valamit – de ekkor is be kellett kérniük három árajánlatot a beszerzés előtt. Azt pedig csak kivételes sürgősséggel tehették meg, hogy egy adott céget közvetlenül is felkérjenek az ajánlattételre.