Betiltják a vadállatok cirkuszi szerepeltetését Franciaországban

Tiszteletbeli tagjává is választja a budapesti állatkert nyugalmazott főigazgatóját az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége.

Szakmai életműdíjat kap Persányi Miklós; az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége pénteken nyújtja át az elismerést a városligeti intézmény nyugalmazott főigazgatójának, akit a nemzetközi szervezet tiszteletbeli tagjává is választ – közölte a Fővárosi Állat- és Növénykert.

A napokban tartja éves konferenciáját az Európai Állatkertek és Akváriumok Szövetsége (EAZA - European Association of Zoos and Aquaria). Az évről évre megrendezett esemény az állatkerti szakma legrangosabb találkozója a világon, amelyet ebben az évben a világjárvány miatt hétfő és péntek között virtuálisan tartanak meg – olvasható a közleményben. Mint írják, az éves konferencia pénteki záróülésén EAZA-életműdíjjal (EAZA Lifetime Achievement Award) tüntetik ki Persányi Miklóst, a Fővárosi Állat- és Növénykert nyugalmazott igazgatóját, egyúttal neki adományozzák a szövetség tiszteletbeli tagja (Honorary Member) címet is.

A díj nemcsak a nyugalmazott főigazgató, hanem az egész intézmény szakmai munkájának nemzetközi szintű elismerését is jelenti és jól mutatja, hogy a budapesti állatkert milyen fontos szerepet tölt be az állatkertek nemzetközi szakmai közösségében.

A kommüniké emlékeztet, hogy az európai szervezet eddig 18 állatkerti szakember munkásságát ismerte el életműdíjjal. Tiszteletbeli tagságot azonban korábban csak négyen kaptak, Fred Daman, az Antwerpeni Állatkert, Roger Wheater, az Edinburgh-i Állatkert, Gunther Nogge, a Kölni Állatkert és Bert de Boer, a hollandiai Apenheul Főemlőspark részéről.

Persányi Miklós a Fővárosi Állat- és Növénykertnek 1994 és 2003, illetve 2007 és 2020 között volt főigazgatója. Éveken át a Magyar Állatkertek Szövetsége, 2000 és 2003 között pedig az EAZA elnöki tisztségét is betöltötte. Az európai szövetség munkájában korábban alelnökként, titkárként és több bizottság elnökeként is részt vett. Kezdeményezésére hívták életre az EAZA Technikai Segítségnyújtás Bizottságát (Technical Assistance Committee), amely sokat tesz a kelet-európai és a közel-keleti állatkertek fejlesztéséért. A nyugalmazott intézményvezető főigazgatóságának idején az Állatkert évente több mint 20 millió látogatót fogadott – áll az összegzésben.