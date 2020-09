Varga Judit már reagált is a kínos jogállamisági jelentésre: Soros szervezetei írták

Így már minden világos.

Korábban már lapunk is beszámolt arról a jogállamisági jelentésről, amelyet szerdán tett közzé az Európai Bizottság. A megállapítások szerint Magyarországon a bírói függetlenség, a média sokszínűsége és a korrupcióellenes küzdelem is komoly kívánnivalókat hagy maga után. Emellett sok kritikát kap Magyarország a sajtószabadság, illetve a médiapluralizmus megsértése miatt. Nem kellett sokat várni és az igazságügyminiszter is reagált a dokumentumra.