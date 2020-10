Tombol a járvány: 848 új magyar fertőzöttet találtak, 16-an meghaltak

Április óta nem volt ilyen magas a napi halálozási arány, az ezret közelítő napi fertőzésszámok miatt pedig tovább romolhat a helyzet.

848 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 27 309 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 16 beteg, így az elhunytak száma 781 főre emelkedett, 6118-an pedig már meggyógyultak – írja a koronavírus-adatokat közlő kormányzati oldal . Az aktív fertőzöttek száma 20 410. Az aktív fertőzöttek 37 százaléka, az elhunytak 53 százaléka, a gyógyultak 37 százaléka budapesti. 757 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 52-en vannak lélegeztetőgépen. Az új áldozatok mindannyian valamilyen krónikus betegséggel is küzdöttek a vírusfertőzés mellett – közülük ketten 44 és 48 évesek voltak.

Ennyi halottja naponta utoljára április második felében, az első hullám felfutásakor volt itthon a koronavírus-járványnak.

április 18-án 16, április 19-én pedig 17 halálesetet jegyeztek fel, ám csak napi 80-90 új fertőzött mellett - jelenleg viszont az ezret megközelítő vagy azt meghaladó napi adatokról érkeznek hírek. A lapunk birtokába kerülő dokumentumok szerint az Innovációs és Technológiai Minisztérum (ITM) szakértői csapata októberre várja a halálozások felfutását – vagyis a következő egy hónapban gyászos rekordok érkezhetnek a koronavírusos oldalon.

Mint a honlap figyelmeztet, a járvány második hulláma zajlik Magyarországon. Ezért kötelező a maszk használata az üzletek és a tömegközlekedési eszközök mellett a mozikban, színházakban, a bevásárló központok területén, az egészségügyi és szociális intézményekben, valamint ügyfélfogadási irodákban is. 23 óra után a vendéglátóhelyeket és szórakozóhelyeket be kell zárni. A közösségi terjedés megfékezése érdekében továbbra is kerüljük azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet - kéri a kormányzati oldal. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, hanem maradjon otthon és telefonon értesítse háziorvosát. Kiemelten fontos az idősek és krónikus betegek védelme. Az időseket is kérik, hogy fokozottan figyeljenek magukra és az általános óvintézkedések betartására. A kórházakban és az idősotthonokban látogatási tilalom van érvényben, az idősotthonok fenntartóinak pedig mindent meg kell tenni a fertőzések elkerüléséért.